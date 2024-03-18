Гимнастки из Лобни победили на турнире в Нижнем Новгороде

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Гимнастки из Лобни показали высокие результаты. Команда «Ника» выиграла золото в возрастной категории 12-14 лет. Команда «Сириус» заняла 1-е место в возрастной категории 10-12 лет. Команда «Элис» победила в категории восемь-10 лет, а команда «Алекса» - среди участниц в возрасте шесть-восемь лет.

К соревнованиям спортсменок подготовили заслуженные мастера спорта, чемпионки мира и Европы Яна Сочугова и Валерия Урюпина.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев открыл футбольный манеж и ФОК с искусственным льдом в Домодедове.

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