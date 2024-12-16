Гимнастки из Лобни победили на областном турнире

Больше полутора тысяч рисунков представили на конкурс жители Подмосковья. Церемонию награждения лучших работ провели в Доме правительства Московской области. Среди лучших — школьница из Мытищ.

Ежегодный конкурс «ЖКХ глазами детей» организовали совместно министерство и учебно-курсовой комбинат жилищно-коммунального хозяйства Московской области. Школьники из разных городов региона, в том числе из Мытищ, представили на конкурс порядка 1 700 работ.

«Количество участников конкурса растет с каждым годом, и это всегда радует. Работы детей поражают своим креативным подходом и эмоциональностью. Ваше творчество вдохновляет нас, показывает, что даже самые юные жители Подмосковья интересуются важными вопросами и хотят сделать мир лучше», - поделилась Анжела Пухова, первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Оценивали участников в разных возрастных категориях, победителей определили в трех основных номинациях, а также в десяти дополнительных. Творческая работа Лидии Черныш - ученицы многопрофильной лингвистической гимназии № 33 была признана «Самой кропотливой» и принесла победу в одноименной номинации.

Организаторы уверены, что такие конкурсы привлекают внимание детей и в будущем помогут определиться с выбором будущей профессии в сфере жилищно-коммунального хозяйства.