28 ноября 2023, 16:55

Гимнастки из Химок выиграли медали на областных соревнованиях

Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Воспитанницы спортивной школы «Химки» стали лучшими на соревнованиях Московской области по художественной гимнастике. Гимнастки выступили в индивидуальной и групповой программах турнира.

Участие в состязаниях приняли 400 спортсменок. Победительницей личного первенства в младшей возрастной группе 2017 года рождения стала Ева Мидейкина. Серебряные медали в командном зачете в группе 2010–2011 года рождения получили Ульяна Тетерник, Варвара Фатькина, Вера Ханина, Нелли Гаденина и Виктория Максименко. Кроме того, третье место заняли Матрона Пикулева и Полина Чаплыгина.

«Чтобы сохранять статус столицы спорта в Подмосковье и приумножать наши победы, мы должны обеспечивать своих атлетов самыми современными комплексами для тренировок. В этом году в спортивном комплексе „Родина“, на базе которого работает школа, провели масштабную реконструкцию. В здании изменили планировку, увеличили общую площадь на 100 квадратных метров, обустроили хореографический зал и расширили дорожки бассейна», - рассказала муниципальный депутат Наталья Каныгина.

Ранее спортивная школа «Химки» вошла в рейтинг лучших спортивных учреждений региона с высоким уровнем достижений воспитанников по итогам 2022 года.

Напомним, губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Московской области на 40% увеличат зарплаты ведущим спортсменам и тренерам региона.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Химки
28 ноября 2023, 18:22
Импортозамещающее производство стройматериалов запустили в Дубне
ОЭЗ "Дубна"
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Компания «Беролюкс» построила производственный цех в ОЭЗ «Дубна». На предприятии будут изготавливать импортозамещающие строительные поликарбонат и полипропилен.

Ожидается, что ежегодный объем выпускаемой продукции будет достигать 24 тысяч тонн, а готовые изделия будут поставлять в строительные торговые сети.

Общий размер инвестиций в проект составил около миллиарда рублей, а его реализация позволила создать в округе 120 рабочих мест.

Ранее губернатор Андрей Воробьев перечислил меры поддержки правительства Московской области, направленные на приток инвесторов в регион.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Импортозамещение
28 ноября 2023, 18:02
Свыше 700 работников вышли на уборку снега в парках Подмосковья
Министерство благоустройство Московской области
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В Московской области продолжается уборка после снегопада. В чистке парков задействовали 755 человек и 213 спецмашин, сообщили в министерстве благоустройства региона.

«К уборке снега работники парков культуры и отдыха приступили со вчерашнего дня. Было очищено от снега более 33,5 тысячи квадратных метров территории», - добавил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Сначала снег убирают на центральных аллеях в парках, затем приступают к расчистке второстепенных дорожек, детских и спортивных площадок. Также их обрабатывают противогололедными материалами.

В Московской области работают 193 парка культуры и отдыха.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе прошел самый мощный за последние 40 лет снегопад.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Снегопад Парки
28 ноября 2023, 18:00
Мебельная компания в Щелкове сократила потери при производстве за счет нацпроекта
РЦК МО
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Компания «ЮниТрейд» из Щелкова стала участником нацпроекта «Производительность труда». За шесть месяцев сотрудники предприятия устранили несовершенства на пилотном потоке и сократили потери процесса производства каркасной мебели Сандра Next.

«Большое количество ручных операций, излишние перемещения сотрудников, отсутствие стандартов работы и другие проблемы были устранены в период реализации нацпроекта на предприятии», - сообщил генеральный директор «ЮниТрейд» Андрей Псариков.

Участие в нацпроекте позволило увеличить выработку в потоке с 11 до 15 штук в сутки на сотрудника. Также удалось снизить время протекания процесса почти 31%.

В следующем году эксперты РЦК продолжат поддерживать предприятие в этой работе и предоставлять необходимую помощь и консультации.

Ранее губернатор Андрей Воробьев перечислил меры поддержки правительства Московской области, направленные на приток инвесторов в регион.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Инвестиции Бизнес
28 ноября 2023, 17:57
Министерство благоустройства назвало самые посещаемые парки недели в небольших городах Подмосковья
Министерство благоустройства Московской области
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Самые посещаемые парки недели в городах Подмосковья с населением от 100 до 200 тысяч человек назвали в министерстве благоустройства. Один из них стал Фабричный в Истре — там побывали 26 тысяч человек.

Как рассказали в ведомстве, еще 24,5 тысячи человек за неделю посетили Центральный парк культуры и отдыха в Пушкино, 21,5 тысячи - «Сестрорецкий в Клину, 12,5 тысячи - парк усадьбы Кривякино в Воскресенске и 6,6 тысячи - городской лес в Домодедове.

«На этой неделе мы открыли каток в парке Малевича в Одинцово, горнолыжные трасы Волкуша в Лыткарино и в парке имени Лазутиной в Одинцово, что способствует притоку посетителей. Большим спросом у граждан пользуются места с прокатом спортивного инвентаря и различные кафе», - сказал глава ведомства Михаил Хайкин.

Министр добавил, что всего за неделю парки Подмосковья посетили свыше одного миллиона человек. Это на 118 тысяч больше, чем неделей ранее.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Благоустройство

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