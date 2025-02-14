Гимнастки из Чехова стали призерами областных соревнований
На традиционные соревнования «Юные гимнастки» приехали более 300 участников из 22 городов Подмосковья. Спортсменки из Чехова заняли лидирующие места в групповых программах.
Воспитанницы спортивной школы «Витязь» имени Васильева из муниципального округа Чехов выиграли пять золотых медалей.
Анисия Зотова, Милана Чурилова, Муслима Умарова, Виктория Макарова, Ника Пономаренко показали выступление «Школа танцев», за что получили первое место.
Команда «Аленушки» в составе с Вестой Кабировой, Мирославой Левичевой, Стефанией Муратовой, Алисой Соловьёвой, Ксенией Неделко взяли пятое место. А коллектив «Золото в шоколаде» - Анастасия Сбасина, Беатриса Пшерадовская, Полина Фесюк, Варвара Бутырская, Полина Алексеева оказались на шестом.
Также отличились Александра Попиченко, Варвара Грац, Мелания Грац.
Тренируют спортсменок Елена Борисова, Наталья Назаренко, Олеся Грац.