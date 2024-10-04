Гимнастка Елена Карпухина передала музею в Мытищах предметы из личного фонда

Встреча с советской гимнасткой, заслуженным мастером спорта Советского Союза, абсолютной чемпионкой мира 1967 года Еленой Алексеевной Карпухиной прошла в Мытищинском историко-художественным музее. Спортсменка торжественно передала в дар музею предметы из личного фонда - фотографии, документы, спортивные награды и гимнастические снаряды.

Спортивную карьеру Елена Карпухина завершила более 50 лет назад. Несмотря на это, она по прежнему живет активной жизнью. Родилась будущая чемпионка мира в Бутырской тюрьме, где ее мать отбывала наказание. Судьба женщины тесно связана с Мытищами. Более десяти лет она жила в Тайнинском вместе с бабушкой.

Личные вещи - не первый подарок Елены Карпухиной историко-художественному музею. Автобиографическую книгу «Мой путь из проклятий и роз!» с авторскими ремарками и дарственной подписью она подарила в июне прошлого года.

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