17 октября 2024, 16:48

Гигантскую тыкву из Можайска доставили в Подмосковный сафари-парк

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Тыкву весом около 200 килограммов вырастили в Можайске. Ее отправили в Подмосковный сафари-парк, чтобы накормить парнокопытных.

Жительница Можайска Наталья Смирнова поучаствовала в международном конкурсе гигантских овощей. Она представила на суд жюри огромную тыкву со своего огорода.

«Этой тыквой мы теперь сможем накормить всех парнокопытных. Ее осталось еще много, так что достанется всем без исключения. От всей души благодарю Наталью за такую инициативу!» - сказал генеральный директор Подмосковного сафари-парка Дмитрий Мезенцев.

Также на садовом участке Натальи есть виноградная улица, крупный лук, кабачки длиной около 60 сантиметров и подсолнух-гигант высотой почти три метра.

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Животные Можайск
17 октября 2024, 18:06
Недочеты в системе отопления устранили на трех улицах в Чехове
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Процесс налаживания подачи тепла продолжается в Чехове. Контролирует работы лично глава муниципалитета.

Сейчас в Чехове круглосуточно работают восемь бригад специалистов. Они ликвидируют и предотвращают технологические отключения систем отопления.

Глава городского округа Чехов Михаил Собакин держит на контроле подачу тепла в многоквартирные дома. В том числе работу на участках со значительным износом инженерных коммуникаций.

Накануне ремонтные работы прошли на трех улицах Чехова. Благодаря этому жители домов по улицам 8 Марта, Гагарина 92 и 104, Дружбы 21, Чехова 41 и 43 смогут получить тепло в квартиры. Аналогичные работы идут на улице Ильича.

Параллельно в округе меняют оборудование на котельных и центральных тепловых пунктах. Из-за этого могут возникнуть временные перебои в подаче тепла. Глава муниципалитета поручил оперативно информировать жителей о предстоящих работах.

«Благодарю всех рабочих: слесарей, сварщиков, трактористов, водителей, мастеров и всех, кто в эти дни трудится, не покладая рук, обеспечивая подачу тепла нашим жителям. Спасибо жителям за проявленное терпение», - сказал Михаил Собакин.

Если у жителей возникают п роблемы с отоплением, можно обратиться к специалистам по телефону: 89853858028. При аварии следует позвонить в единую дежурно-диспетчерскую службу: 89101010724 или 112. Также в Чехове работает горячая линия главы: 88002001067.

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Отопление Чехов Ремонтные работы
17 октября 2024, 18:05
Подмосковные баскетболисты обыграли спортсменов из Уфы на международных соревнованиях
Пресс-служба БК Динамо г. Уфа
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Баскетболисты подмосковной команды «ЦСП-Химки» одержали победу в первом матче против «Динамо» из Уфы со счетом 74:73. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства физкультуры и спорта Московской области. Игра прошла в Уфе в рамках международного форума «Россия — спортивная держава».

«Игра была тяжелая. Команда соперников - опытные игроки, более возрастные, чем у нас. Играть против них было сложно. У нас все-таки средний возраст команды всего 20 лет. Игра шла с переменным успехом - были и потери концентрации, и ошибки, которые просто нельзя было допускать», - прокомментировал итоги матча главный тренер команды «ЦСП-Химки» Роман Двинянинов.

Химчане первыми открыли счет, но затем представители Уфы сравняли счет и вышли вперед. К концу третьей четверти «ЦСП-Химки» вели 61:56. В финальной четверти за две секунды до конца «Динамо» вели, но капитан Арсений Семенов точным броском принес победу подмосковной команде.

Отмечается, что 18 октября состоится вторая встреча с «Динамо» в рамках чемпионата России, в котором участвуют десять команд.

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Спортсмены
17 октября 2024, 18:04
Минэкологии выявило поддельные документы на самоходную технику в двух округах Подмосковья
Unsplash
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Сотрудники Гостехнадзора Министерства экологии и природопользования Московской области выявили два случая использования поддельных документов на самоходную технику в Подмосковье. Нарушения выявили в Мытищах и Долгопрудном.

Во время технического осмотра транспорта и замены удостоверения тракториста-машиниста были обнаружены признаки подделки документов. Выдача удостоверений не подтвердилась. Материалы дел передали в ОП по Долгопрудному и Мытищам для расследования по статьям 144 и 145 Уголовно-процессуального кодекса России.

Ведомство напоминает, что за подделку и сбыт поддельных документов предусмотрен штраф до 80 тысяч рублей. Также возможны ограничения свободы или принудительные работы на срок до одного года.

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Минэкологии Подмосковья Экология
17 октября 2024, 18:04
Росгвардия Подмосковья провела патриотические уроки для школьников
Пресс-служба ГУ Росгвардии по Московской области
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Сотрудники Мытищинского и Волоколамского отделов вневедомственной охраны Росгвардии Московской области провели «Уроки мужества» для школьников. Ребятам рассказали об истории подразделения, его задачах и современных методах охраны имущества.

В рамках урока школьники смогли примерить экипировку и узнать, как она используется в службе. В Росгвардии отметили, что подобные мероприятия направлены на формирование у молодежи правильного понимания работы правоохранителей по защите граждан и их имущества от преступлений.

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Росгвардия Школьники Образование

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