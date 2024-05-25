Гигантский флаг России развернули на Красногорской площади Подмосковья

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Размер полотна составил 150 квадратных метров, а вес - 100 килограммов. С разных сторон его держали все, кто находился на площади. Среди них - участники движения «Юнармия», сотрудники полиции, ребята из клуба «Пересвет», прохожие, а также туристы и монахи.

Патриотическую акцию, которая объединила множество собравшихся на площади в Красногорске, благословил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

«Наш флаг - это наша гордость. Это символ нашей великой страны, символ силы и справедливости, которые Россия несет миру!» - подчеркнул в своем Telegram-канале глава Сергиево-Посадского городского округа Дмитрий Акулов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на портале welcome.mosreg.ru доступна афиша мероприятий, которые проводятся на территории региона. Список событий обновляется ежедневно.

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