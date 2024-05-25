25 мая 2024, 23:34

Гигантский флаг России развернули на Красногорской площади Подмосковья

Telegram-канал главы Сергиево-Посадского г.о. Дмитрия Акулова
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Участники мотоклуба «Ночные волки» развернули на Красногорской площади в Подмосковье гигантский российский триколор. Флаг было видно с орбитальной станции МКС.

Размер полотна составил 150 квадратных метров, а вес - 100 килограммов. С разных сторон его держали все, кто находился на площади. Среди них - участники движения «Юнармия», сотрудники полиции, ребята из клуба «Пересвет», прохожие, а также туристы и монахи.

Патриотическую акцию, которая объединила множество собравшихся на площади в Красногорске, благословил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

«Наш флаг - это наша гордость. Это символ нашей великой страны, символ силы и справедливости, которые Россия несет миру!» - подчеркнул в своем Telegram-канале глава Сергиево-Посадского городского округа Дмитрий Акулов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на портале welcome.mosreg.ru доступна афиша мероприятий, которые проводятся на территории региона. Список событий обновляется ежедневно.

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Красногорск Сергиев Посад Патриарх Кирилл
25 мая 2024, 22:58
Победителей областного чемпионат «Абилимпикс» наградили в Подмосковье
Министерство образования МО
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Областной чемпионат «Абилимпикс» завершился в Подмосковье. В его рамках студенты различных учебных заведений продемонстрировали свои навыки и знания по различным компетенциям.

В Зарайском педагогическом колледже молодые специалисты соревновались по компетенциям «Учитель начальных классов» и «Адаптивная физическая культура». В категории «студенты» практически все медали разыграли ребята. Например, Татьяна Костина из Зарайского педагогического колледжа заняла первое место в компетенции «Учитель начальных классов».

Среди физкультурников участники также продемонстрировали высокий уровень подготовки. Владислав Макаров из Зарайского педагогического колледжа занял первое место.

Подмосковные школьники и студенты, участвующие в компетенции «Художественный дизайн», столкнулись с задачей разработки проекта оформления входной группы семейного кафе. Победителем стала Юлия Ковалева из КПИ.

В различных компетенциях также отметили и других участников. Все победители регионального чемпионата «Абилимпикс» отправятся на отборочные соревнования к национальному первенству.

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Студенты
25 мая 2024, 22:21
Выездную диспансеризацию проведут в парке Кривякино в Воскресенске
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С наступлением лета в парке Кривякино возобновилась выездная диспансеризация. Она позволяет жителям городского округа Воскресенск пройти обследование и выявить возможные заболевания на ранней стадии, когда лечение наиболее эффективно.

Пройти выездную диспансеризацию в парке Кривякино можно в следующие даты: 08.06.2024; 22.06.2024; 13.07.2024; 27.07.2024; 10.08.2024; 24.08.2024; 07.09.2024.

Время проведения: с 10:00 до 14:00.

«Программа выездной диспансеризации пользуется популярностью у жителей, которые хотят совместить приятную прогулку по парку с заботой о своем здоровье», - отметил глава городского округа Алексей Малкин.

Для прохождения диспансеризации необходимо иметь при себе паспорт и СНИЛС.

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Диспансеризация Воскресенск Парки
25 мая 2024, 21:54
Более 2 тысяч студентов прошли школу вожатых в Подмосковье
Министерство социального развития Московской области
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Юбилейный выездной интенсив для вожатых Подмосковья состоялся в детском лагере «Литвиново». Об этом сообщила первый заместитель председателя правительства Московской области Людмила Болатаева.

Она подчеркнула, что в этом году для работы в детских лагерях подготовили более двух тысяч студентов.

«500 из них будут работать в лагерях региона», - добавила Болатаева.

Почетным гостем события стала космонавт Елена Серова, которая поделилась важными советами для будущих вожатых и вместе с ребятами посадила туи на аллеи.

По информации Министерства социального развития, на интенсиве для вожатых прошли мастер-классы по анализу различных ситуаций, возникающих в лагерях. Опытом поделились коллеги из всероссийских детских центров, таких как «Орленок», «Океан», «Алые паруса».

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Детские лагеря Студенты
25 мая 2024, 21:52
Новые контейнерные площадки установят в деревне Чемодурово в Воскресенске
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В Воскресенске в деревне Чемодурово устанавливают новые контейнерные площадки. Также в округе ведется работа по улучшению системы обращения с твердыми коммунальными отходами

В деревне Чемодурово началась подготовка территории для установки новых контейнерных площадок. Всего в округе планируется установить дополнительные баки и бункеры на 25 уже существующих площадках. Это позволит увеличить емкость для накопления мусора в связи с ростом объемов утилизации.

Параллельно с установкой новых площадок ведется разъяснительная работа с садоводами по заключению договоров на вывоз мусора. Согласно новым правилам, действующим в Московской области с 1 мая, вывоз отходов из садовых некоммерческих товариществ (СНТ) производится региональным оператором по утвержденному графику Ранее решение о вывозе мусора из содовых товариществ принималось самими дачниками. Теперь с каждым садовым товариществом заключается дополнительное соглашение, в котором прописывается график вывоза, согласованный с жителями, и тариф на эту услугу.

Благодаря этим мерам в городском округе Воскресенск будет создана более эффективная и удобная система обращения с твердыми коммунальными отходами, которая позволит обеспечить санитарно-эпидемиологическое благополучие и чистоту в населенных пунктах.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за три года.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

ЖКХ Воскресенск Мусор

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