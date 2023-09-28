Гидротехнические сооружения Подмосковья начали готовить к весеннему паводку

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Одной из первых с задачей справилась Истра. В течение сентября в округе проверили все восемь муниципальных ГТС и работоспособность запорных устройств. Подготовлена необходимая техника, создан запас материальных ресурсов, которые могут потребоваться при аварии.

«Кроме того, силами администрации Истры проведен ремонт сооружения на реке Маглуша в районе деревни Брыково. Ведутся работы на плотине на реке Даренка в селе Дарна», - сообщил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

Региональная программа обеспечения безопасности гидротехнических сооружений утверждена в Подмосковье до 2027 года. В соответствии с документом, каждый год в регионе будут обследовать 1154 муниципальных и бесхозяйных ГТС.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что на модернизацию системы ЖКХ регион направит 320 миллиардов рублей.

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