Гидроиспытания тепловых сетей провели еще в 8 округах Подмосковья

В МинЖКХ Подмосковья сообщили, что испытания провели в городских округах Домодедово, Ленинский, Балашиха, Наро-Фоминский, Орехово-Зуевский, Красногорск, Одинцовский и Люберцы.

Высоким давлением протестировали 25 участков теплопроводов, из них 17 успешно прошли испытания. Это говорит о готовности к работе в холода. Еще восемь участков показали утечки - их устранят в ближайшее время, после чего проверку повторят.

«Наша задача - своевременно выявлять и устранять все неполадки, чтобы минимизировать риски в зимний период. Мы продолжаем работу над улучшением состояния тепловых сетей Подмосковья», - отметил министр ЖКХ Антон Велиховский.

Подмосковье реализует масштабную программу модернизации тепло- и водоснабжения, сообщил губернатор Андрей Воробьев на рабочей встрече с Владимиром Путиным. Ее задача - за пять лет радикально обновить котельные, коммунальные сети и трубы.

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