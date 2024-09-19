Гидроагрегат на Загорской ГАЭС запустили после капитального ремонта

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Как рассказали в Министерстве энергетики Московской области, рабочие провели профилактический осмотр агрегата и отремонтировали узлы и механизмы основного и вспомогательного генерирующего оборудования. После успешного проведения пусконаладочных испытаний гидроагрегат поставили под нагрузку.

Профилактический капитальный ремонт повышает надежность работы генерирующего оборудования, позволяет восстановить его технические и эксплуатационные характеристики, а также обеспечить готовность предприятия к нагрузке в осенне-зимний период.

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