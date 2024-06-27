Гидравлические испытания тепловых сетей провели в Одинцовском округе
Специалисты аварийно-восстановительных служб провели гидравлические испытания тепловых сетей в Одинцовском округе. Такие тесты прошли еще в восьми муниципалитетах Подмосковья.
Всего протестировали в ходе проверок повышенным давлением 25 участков теплопроводов. Министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский сообщил, что все выявленные дефекты будут устранены. После этого на проблемных участках проведут повторные испытания.
«Подготовка к зиме - это неотъемлемая часть нашей работы, которая позволяет обеспечить надежное и бесперебойное теплоснабжение для всех жителей региона. Результаты гидроиспытаний подтверждают готовность большинства тепловых сетей к зимнему сезону», - отметил Велиховский.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на развитие и модернизацию системы ЖКХ в регионе выделят серьезные инвестиции.
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