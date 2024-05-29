Гидравлические испытания тепловых сетей начали в Подмосковье

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Жителей и гостей Московской области приглашают на выставку «Африка. Чудо цвета». В экспозиции представят предметы из коллекции Государственного музея искусства народов востока — около 60 экспонатов.

Выставка пройдет в музее-заповеднике Дмитровский кремль. Посетители смогут познакомиться с конголезской художественной школой Пото-Пото. Отмечается, что мастера этой школы работали на переломе двух эпох - в период колониализма и во время обретения Конго независимости.

Официальное открытие выставки запланировано на 15:00 31 мая. Посетить экспозицию все желающие смогут до 14 июля.

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