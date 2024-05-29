Гидравлические испытания тепловых сетей начали в Подмосковье
Специалисты приступили к капитальному ремонту котельных, обновлению тепловых сетей и проведению гидравлических испытаний. В этом году в Подмосковье пройдет масштабная модернизация систем теплоснабжения.
Как рассказали в Министерстве энергетики Московской области, особое внимание уделяется результатам опрессовки тепловых сетей - гидравлическим испытаниям, чтобы своевременно выявить дефекты и уязвимые участки сетей.
Вице-губернатор Московской области - министр энергетики региона Евгений Хромушин отметил, что модернизацию теплосетей проведут в каждом муниципалитете Подмосковья. Программа модернизации разбита на два этапа: краткосрочный и долгосрочный.
«Краткосрочные мероприятия будут реализованы в этом году - это 158 мероприятий на общую сумму 12 миллиардов рублей. Они затронут 36 котельных и центральных тепловых пунктов, 189 километров тепловых сетей. Долгосрочные мероприятия рассчитаны до 2029 года и включают в себя 706 мероприятий на общую сумму 84 миллиарда рублей» - пояснил Хромушин.
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