Гидравлические испытания теплосетей провели в Воскресенске
Надежность теплосетей проверили в Воскресенске. Гидравлические испытания проводит местный филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» совместно с областной аварийной службой.
Работы проводятся на тепловых сетях от котельных и ЦТП. Специалисты проверяют прочность трубопроводов и их элементов. На котельной плавно повышают давление, после чего проходит осмотр труб по всей их длине. Если давление упало, на место дефектного участка оперативно выезжает аварийная бригада и принимает меры по локализации проблемы. Завершить все работы на сетях планируется в августе.
Напомним, что аварийную службу привлекают к проведению гидравлических испытаний по распоряжению вице-губернатора Подмосковья - министра энергетики Московской области Евгения Хромушина.
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