31 октября 2024, 13:31

Герой СВО Сергей Пешкин стал почетным гражданином Подмосковья

Медиасток.рф
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Участник специальной военной операции Сергей Пешкин стал почетным гражданином Подмосковья. Это решение приняли на заседании Мособлдумы 31 октября.

«Мы гордимся нашими подмосковными парнями, которые встали на защиту интересов Отечества в зоне СВО. Среди них - Сергей Евгеньевич Пешкин», - сказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Сергей отправился на СВО в октябре 2023 года. Командование отметило, что парень рисковал жизнью, но стойко выполнял свой воинский долг. В мае 2024-го получил ранение от удара дрона, но даже тогда обеспечил выполнение боевой задачи. Быстрые и грамотные действия Пешкина помогли сохранить жизнь раненым товарищам.

В Мособлдумы назвали Сергея Пешкина настоящим патриотом своей страны. Когда он был в госпитале, начались события в Курской области. Парень прервал лечение и вернулся в строй, помогал поддерживать наступление российских войск. Его подразделение уничтожило свыше 40 машин противника, а также пункты временной дислокации.

«Как итог - освобожденные территории, спасенные жизни мирных жителей и бойцов. Жители Подмосковья и вся страна должны знать таких героев, как Сергей Евгеньевич. Он внес значительный вклад в общую борьбу», - добавил Брынцалов.

Сейчас Сергей Пешкин активно работает с волонтерами и другими общественниками в Краснознаменске.

Депутаты Мособлдума
31 октября 2024, 13:55
Штат онкодиспансера в Балашихе пополнился 10 новыми врачами
Пресс-служба администрации Балашихи
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С патологиями пациентов в «Московском областном онкологическом диспансере» борются 194 врача. При этом 10 новых специалистов удалось набрать за последние три месяца. Для привлечения и удержания медицинских специалистов действует ряд региональных и муниципальных мер поддержки.

Персонал онкологического диспансера активно пользуется губернаторской программой по социальной ипотеке. Работники получают от региона 50 процентов от стоимости жилья в качестве первоначального взноса и компенсацию суммы основного долга по кредиту ежемесячно в течение десяти лет. Сам же медик платит только проценты по кредиту.

«Я работаю в онкологии уже пять лет. До этого работала в Москве, здесь тружусь три недели. Планирую пользоваться социальной ипотекой», - сказала онколог-химиотерапевт диспансера Кристина Зуфарова.

Ранее в Балашихе утвердили льготу по аренде жилья для медицинских сотрудников. Если врач приезжает в округ и не имеет собственного жилья, ему компенсируют аренду в размере 20 тысяч рублей. В онкодиспансере этой льготой пользуются 80 сотрудников.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Врачи Медицина Балашиха
31 октября 2024, 13:55
Еще 700 километров дорог отремонтировали в Подмосковье
МТДИ МО
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Около шести тысяч километров региональных дорог привели в порядок по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Из них 0,7 тысячи — в этом году. Промежуточные итоги реализации программы подвели в Минэкономики области.

На подмосковных дорогах регулярно укладывают новый асфальт, наносят разметку, устанавливают камеры и другие объекты, которые помогают сделать движение безопаснее и комфортнее.

С начала этого года в Подмосковье привели в порядок 700 километров региональной сети. Сейчас продолжается строительство Северного обхода Лобни.

В этом году на реализацию нацпроекта выделили 34 миллиарда рублей, из них семь миллиардов - из федерального бюджета. Исполнение расходов на 1 октября составило 67%.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о реконструкции Ярославского шоссе. Скоростная дорога соединит МКАД и ЦКАД.

Строительство Дороги Ремонтные работы
31 октября 2024, 13:54
Жители Подмосковья получили более 19 тысяч знаков отличия ГТО с начала года
Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области
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Жители Подмосковья получили более 19 тысяч знаков отличия всероссийского физкультурного спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» с начала года. Лидерами по количеству  — стали Красногорск, Химки и Щелково.

Как рассказали в Министерстве физической культуры и спорта Московской области, в первом квартале этого года жители получили более 5800 знаков, во втором квартале - 9400 и в третьем - более 3700 знаков отличия.

В ведомстве напомнили, что наличие знака отличия ГТО позволяет абитуриентам получить дополнительные баллы при поступлении в ВУЗ, а с 1 января следующего года можно оформить налоговый вычет.

Для этого нужно выполнить нормативы комплекса ГТО на любой знак отличия и пройти обязательную диспансеризацию.

Чтобы записаться на выполнение нормативов нужно зарегистрироваться на сайте gto.ru и получить допуск врача.

Красногорск Химки Щелково
31 октября 2024, 13:35
Итоги нацпроекта по развитию цифровой экономики подвели в Подмосковье
Медиасток.рф
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Более полутора тысяч образовательных учреждений Подмосковья обеспечили высокоскоростным интернетом в 2024 году. Всего на развитие цифровой экономики регион запланировал 11 миллиардов рублей из бюджета по нацпроекту.

Как рассказали в Министерстве экономики и финансов Московской области, также в числе предварительных итогов реализации нацпроекта «Цифровая экономика Российской Федерации» - более 2,8 миллионов обращений жителей за социально значимыми услугами в электронном виде. Всего в регионе онлайн предоставляется 85% из 100 самых массовых услуг.

В ведомстве добавили, что на сегодняшний день более семи миллионов человек уже имеют подтвержденные учетные записи на сайте госуслуг Московской области.

Интернет Нацпроекты Экономика Госуслуги

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