17 марта 2024, 18:00

Герой СВО Игорь Старовойт проголосовал на президентских выборах в Серпухове

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Герой СВО, кавалер ордена Мужества Игорь Старовойт проголосовал на выборах президента России в Серпухове. Сам мужчина проживает в деревне Большое Грызлово.

Игорь Старовойт участвовал в специальной военной операции в прошлом году, получил серьезное ранение, лишился ноги, но продолжает жить полноценной жизнью. Он прошел курс реабилитации, ему установили современный протез.

Сейчас он служит в военкомате, в этом году завоевал серебро международного кубка по паралимпийскому пауэрлифтингу. На избирательный участок он пришел с женой и маленьким сыном.

«Выборы - это очень ответственное мероприятие, важный день в истории нашей страны. Мы пришли проголосовать за будущее, за будущее наших детей, за мирное небо над головой», - рассказал Игорь Старовойт.

Он также призвал отнестись к выборам с особой ответственностью, поскольку сейчас Россия продолжает проведение СВО.

«Эти выборы в этом году - особенные. Они проходят во время специальной военной операции, в такое тяжелое время для нашей страны. Нужно отнестись с полной серьезностью и ответственностью», - подытожил мужчина.

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Серпухов Выборы президента — 2024
17 марта 2024, 18:15
Депутат Мособлдумы Лев Закиров оценил работу избирательного участка № 3211 в Химках
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Депутат Думы Московской области Лев Закиров посетил избирательный участок № 3211 в Химках. Он отметил высокую явку избирателей и профессионализм уполномоченных наблюдателей.

Работа комиссии на участке организована в строгом соответствии с законом. Несмотря на возможность дистанционного голосования, многие жители предпочитают прийти и проголосовать лично, вместе с семьями. Лев Закиров сообщил, что проголосовал вместе с женой, используя бумажный бюллетень.

Голосование доступно как в традиционной форме на участках, так и через систему ДЭГ. Депутат муниципального Совета Алексей Федоров воспользовался последним вариантом для того, чтобы отдать свой голос. Он напомнил, что в Химках функционируют 119 избирательных участков, которые открыты для голосования с 8:00 до 20:00. Право голоса имеют все граждане старше 18 лет. На участках обеспечена видеофиксация процесса, а за порядком следят общественные наблюдатели.

Информация о местоположении участков и кандидатах доступна на официальном цифровом сервисе Центральной избирательной комиссии России.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что у избирательных участков в регионе пройдут масленичные программы.

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Химки Выборы президента — 2024
17 марта 2024, 17:25
Делегация иностранных наблюдателей проверила работу избирательного участка в Истре
Телеканал «360»
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Делегация иностранных наблюдателей приехала в Истру. Ее представители осмотрели избирательный участок, расположенный в молодежном центре «Мир», а также поделились впечатлениями от процесса.

Один из наблюдателей Абубакар Савадого отметил важность поездки в Россию для всей делегации, поскольку здесь они смогут получить новые знания о процессе выборов.

«Для нас это очень важно приехать сюда. Хотя основная цель нашей поездки - это наблюдение, нам есть чему поучиться. Например, электронному голосованию» - отметил Абубакар Савадого.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что у избирательных участков в регионе пройдут масленичные программы.

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Истра Выборы президента — 2024
17 марта 2024, 17:03
Депутат Госдумы Ирина Роднина не нашла нарушений в работе избирательного участка № 1329 в Лобне
Телеканал «360»
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Депутат Государственной думы Ирина Роднина проверила работу избирательных участков в Лобне. Первым стал участок № 1329 в школе № 7.

Как подчеркнула трехкратная олимпийская чемпионка, голосование проходит в штатном режиме, замечаний нет.

«Нет никаких замечаний. Совсем новое здание, помещений много, свободно. Все организовано, как всегда, хорошо. Народ идет, участвует в выборах», - рассказала Ирина Роднина.

Она отдельно отметила работу участников избирательных комиссий, которые находятся на местах третий день.

«Три дня - это тяжело для тех, кто работает, конечно, в избирательной комиссии, но удобно для населения. Вы знаете, что мы попробовали, когда была пандемия, и это очень многим понравилось. Так что плюс сегодня еще и праздники. Масленица и Прощеное воскресенье, так что настроение у всех хорошее», - поделилась Ирина Роднина.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что у избирательных участков в регионе пройдут масленичные программы.

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Лобня Выборы президента — 2024
17 марта 2024, 16:54
Избиратели из Солнечногорска отметили Масленицу на участках для голосования
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Жители Солнечногорска отметили широкую Масленицу прямо на участках для голосования. В последний день масленичной недели на избирательных участках городского округа проходит разнообразная развлекательная программа.

В главном офисе многофункционального центра в Солнечногорске расположен участок для голосования № 2994. Там создали атмосферу настоящего праздника. Гостей встречали ростовые куклы Солнышко и Медведь, символизирующие Масленицу и Россию. Всем желающим предлагали горячий чай из самовара и сладости.

«Сегодня завершающий день голосования. Мы приближаемся к подведению итогов. Все дни на нашем избирательном участке проходило все в штатном режиме, люди продолжают приходить в хорошем настроении. На третий день для наших жителей мы подготовили праздник, посвященный Масленице», - сказала наблюдатель от Общественной палаты городского округа Солнечногорск Наталья Нестерова.

Напомним, что адрес своего избирательного участка можно посмотреть сайте. Проголосовать сегодня граждане могут до 20.00.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что у избирательных участков в регионе пройдут масленичные программы.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Солнечногорск Выборы президента РФ Масленица

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