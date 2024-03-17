Герой СВО Игорь Старовойт проголосовал на президентских выборах в Серпухове

Игорь Старовойт участвовал в специальной военной операции в прошлом году, получил серьезное ранение, лишился ноги, но продолжает жить полноценной жизнью. Он прошел курс реабилитации, ему установили современный протез.

Сейчас он служит в военкомате, в этом году завоевал серебро международного кубка по паралимпийскому пауэрлифтингу. На избирательный участок он пришел с женой и маленьким сыном.

«Выборы - это очень ответственное мероприятие, важный день в истории нашей страны. Мы пришли проголосовать за будущее, за будущее наших детей, за мирное небо над головой», - рассказал Игорь Старовойт.

Он также призвал отнестись к выборам с особой ответственностью, поскольку сейчас Россия продолжает проведение СВО.

«Эти выборы в этом году - особенные. Они проходят во время специальной военной операции, в такое тяжелое время для нашей страны. Нужно отнестись с полной серьезностью и ответственностью», - подытожил мужчина.

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