Географические чтения прошли в школе № 5 в Лобне
Общегородские географические чтения «Русская усадьба — культурное наследие России» прошли в школе № 5 у Лобне. Мероприятие проводят в округе пятый год подряд.
Школьники представили исследовательские работы по русским усадьбам, где жили когда-то выдающиеся деятели страны: ученые, музыканты, писатели и другие. Особое внимание уделили архитектурным особенностям построек и их внутренним убранствам. Обсудили и особенности крестьянской усадьбы.
Главной задачей географических чтений в Лобне стало привлечение учащихся к научно-исследовательской деятельности и повышение интереса к культуре, истории и географии России.
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