Генеральная уборка дворов и улиц после зимы началась в Лобне

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Уделяют внимание и остановочным павильонам. Зимой влажная уборка остановок не проводилась из-за низких температур, однако с приходом весны она будет осуществляться регулярно.

Кроме того, управляющие компании начали работы по благоустройству придомовых территорий. В планах - очистка дворов от мусора, осмотр и ремонт детских и спортивных площадок, входных групп. Предусмотрена также покраска и ремонт элементов инфраструктуры, требующих обновления.

В городских скверах и парках, а также на пешеходных зонах улиц ведется генеральная уборка.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев рассказал, что Подмосковье вошло в топ-3 по качеству городской среды за 2023 год.

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