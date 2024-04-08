Генеральная уборка дорог после зимы началась в Подмосковье
Дорожные службы Московской области приступили к генеральной уборке территорий после зимы. В приоритетном порядке — ремонт ям, очистка покрытий от мусора, а также приведения в порядок посадочных площадок и остановок.
В работах задействуют не менее 3,5 тысячи машин. Согласно плану, генеральная уборка дорог завершится к 1 мая.
«Также сейчас контролируем и ликвидируем лужи на дорогах - чистим ливневые канализации, разрываем канавы или устраняем механически», - отметил заместитель председателя правительства - министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.
План работ сформировали для каждого округа. За качеством уборки будут следить через автоматизированную систему контроля и планирования работ в области дорожной инфраструктуры.
Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в Московской области существует огромный запрос на ремонт дорог - работа идет согласованно, с учетом обращений жителей.
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