Гендиректор НПО имени Лавочкина дистанционно проголосовал на выборах

Читайте нас в:

«Отдельно хочется сказать слова благодарности разработчикам дистанционного голосования. Этот способ предоставляет очень удобные возможности нашим гражданам», - прокомментировал Яременко.

Жители Химок могут выбрать удобный для себя способ голосования - как традиционное посещение избирательных участков, так и дистанционное голосование через интернет-портал Центральной избирательной комиссии России. Голосовать могут все россияне старше 18 лет.

В Химках работают 119 участковых избирательных комиссий, включая 118 постоянных и одну временную. На каждом участке присутствуют наблюдатели и муниципальные депутаты, которые контролируют честность и прозрачность проведения выборов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что у избирательных участков в Подмосковье пройдут масленичные программы.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».