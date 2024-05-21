Гектар земли разыграют на празднике ко Дню предпринимательства в Мытищах
Спортивный праздник ко Дню российского предпринимательства пройдет 25 мая в Мытищах. Участники мероприятия получат шанс выиграть гектар земли в Центральном федеральном округе.
В программе дня турнир среди футбольных команд, состоящих из предпринимателей, мастер-классы по фехтованию и танцам, китайской каллиграфии и оригами, выставка артели мастеров. Будет работать полевая кухня.
На празднике разыграют подарки и сюрпризы от партнеров, а главным трофеем станет гектар земли в Центральном федеральном округе.
Мероприятие бесплатное. Вход свободный.
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Ожидается, что на праздник приедут около 500 человек. Пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья сообщила, что мероприятие пройдет в спортивно-патриотическом формате.