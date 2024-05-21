21 мая 2024, 17:50

Гектар земли разыграют на празднике ко Дню предпринимательства в Мытищах

Unsplash
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Спортивный праздник ко Дню российского предпринимательства пройдет 25 мая в Мытищах. Участники мероприятия получат шанс выиграть гектар земли в Центральном федеральном округе.

В программе дня турнир среди футбольных команд, состоящих из предпринимателей, мастер-классы по фехтованию и танцам, китайской каллиграфии и оригами, выставка артели мастеров. Будет работать полевая кухня.

На празднике разыграют подарки и сюрпризы от партнеров, а главным трофеем станет гектар земли в Центральном федеральном округе.

Мероприятие бесплатное. Вход свободный.

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Ожидается, что на праздник приедут около 500 человек. Пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья сообщила, что мероприятие пройдет в спортивно-патриотическом формате.

Праздники Мытищи Бизнес
21 мая 2024, 18:02
«Начинался со старого коровника». Воробьев — об уникальности аграрного хозяйства «Кузьминский»
Александра Степанова
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Кооператив «Кузьминский», расположенный в деревне Кузьмино Сергиево-Посадского городского округа, является уникальным производством в Московской области. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев посетил предприятие, где ему рассказали об его особенностях.

«Кузьминский» начинался со старого коровника, на территории которого содержались всего 300 голов скота. Со временем он прошел модернизацию и расширение.

«Коровы здесь находятся круглый год - в тепле и сытости. Для качественного и вкусного сыра, который производят из их молока, это важно», - подчеркнул губернатор.

О животных председатель кооператива Олег Хахунов заботится лично, как и его семья. Он является строителем, мама - ветеринаром, а брат - инженером.

Само хозяйство Олег Владимирович унаследовал от отца, который возглавлял «Кузьминский» с 2000-х годов.

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Сельское хозяйство Андрей Воробьев Сергиев Посад
21 мая 2024, 17:56
Лауреатов конкурса «Сердце отдаю детям» наградили в Подмосковье
Министерство образования МО
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Лауреатов регионального этапа конкурса профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям» определили в Подмосковье. Победителем стал Борис Елунин из «Центра детского творчества» в Зарайске.

Как рассказали в Минобразования Подмосковья, конкурс состоялся в 20-й раз. Ежегодно интерес к нему увеличивается.

«В 2024 году участниками стали 399 педагогов из 48 муниципалитетов, это на 32% больше, чем годом ранее. Чтобы поддержать работников сферы дополнительного образования, мы ввели выплату - победитель каждой номинации конкурса получит 100 тыс рублей», - рассказал глава министерства Артем Охрименко.

Борис Елунин стал абсолютным победителем конкурса, а также одержал победу в номинации «Педагог дополнительного образования по художественной направленности». За высокие результаты он получит выплату в размере 100 тысяч рублей.

Конкурс провели по девяти номинациям. Победителями стали Анастасия Миржиевская из Жуковского, Александр Мармулев из Ступина, Олег Веркин из Коломны, Светлана Кольцова из Раменского, Анна Косино из Чехова и Анастасия Дрынкина из Луховиц.

Они представят регион на федеральном этапе конкурса.

Ранее о работе учреждений рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он сообщил, что в этом сезонетам отдохнут около 100 тысяч детей.

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Дети конкурсы Образование
21 мая 2024, 17:50
Церемония отправки призывников в спортивную роту прошла в Балашихе
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Торжественная церемония отправки призывников прошла в сборном пункте военного комиссариата Московской области. Роту Центрального спортивного клуба армии пополнили 34 человека.

«Для вас наступает серьезный период времени. Вы защищали интересы нашей родины на полях спортивных соревнований. После принятия воинской присяги вы станете военнослужащими и на вас будет двойная ответственность», - обратился к призывникам заместитель главы Балашихи Михаил Объедков.

Со словами поддержки также выступил чемпион России по боксу, чемпион мира среди военнослужащих международного Совета военного спорта Дмитрий Двали.

Напомним, в спортивной роте служат члены сборных команд по олимпийским видам спорта. Здесь призывники будут сочетать военную подготовку с привычными тренировками, что позволит им не потерять навыки.

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Дети конкурсы Образование
21 мая 2024, 17:47
Автоинспекторы в Одинцове проверят экипировку водителей мототранспорта
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Госавтоинспекция Московской области организует в Одинцове профилактическую акцию «Мотоскутер». Проверка водителей мототранспорта пройдет с 20 мая по 2 июня.

Соблюдение правил дорожного движения водителями и пассажирами двухколесного транспорта будут контролировать инспекторы ДПС. К ним присоединятся сотрудники отделений по делам несовершеннолетних.

Полицейские напомнят о необходимости использования шлема и защитной амуниции, соблюдения скоростного режима и дистанции, а также о запрете управления мототранспортом в нетрезвом виде. Особе внимание сотрудники Госавтоинспекции во время проверок уделят юным любителям покататься на скутерах и питбайках.

Напомним, в феврале губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вручил подразделениям ДПС ключи от 130 новых патрульных машин.

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Одинцово ГИБДД Машины

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