«Где ребенок в свободное время?» Детский омбудсмен Подмосковья — о страшных последствиях зацепинга у подростков

«Многие зацеперы погибают или получают страшные травмы в первые же свои поездки, но даже это не может их остановить. Если вы не знаете, где ваш ребенок в свободное время, значит вы не можете гарантировать, что он не занимается чем-то опасным или запрещенным. В числе зацеперов - обычные дети из обычных семей, многие хорошо учатся, занимаются, но все равно увлекаются этим чрезвычайно опасным видом досуга. Дети очень сильно травмируются и нередко гибнут», - прокомментировала Мишонова.

Она посоветовала родителям обращать пристальное внимание на увлечения ребенка. Если наблюдается склонность к опасным адреналиновым развлечениям или молодой человек посещает сайты зацепинга, здесь важно действовать. Вариант - направить бурную энергию в правильное русло. Например, сыну или дочери можно дать возможность заниматься менее опасными экстремальными видами спорта.

Ранее стало известно о личности зацепера, которого ударило током в Подмосковье.

Мать парня рассказала , что он наблюдался у психиатра и находился в нестабильном состоянии. Раненого поместили в реанимацию.

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