14 мая 2024, 14:06

«Где ребенок в свободное время?» Детский омбудсмен Подмосковья — о страшных последствиях зацепинга у подростков

Медиасток.рф
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Трагедия с молодым зацепером, который 13 мая получил жуткую травму на станции «Электроугли» в Подмосковье, потрясла общество. Детский омбудсмен Ксения Мишонова констатировала, что таких случаев становится все больше. Очень важно вовремя распознать опасные увлечения у молодых людей и перенаправить их энергию в мирное русло.

«Многие зацеперы погибают или получают страшные травмы в первые же свои поездки, но даже это не может их остановить. Если вы не знаете, где ваш ребенок в свободное время, значит вы не можете гарантировать, что он не занимается чем-то опасным или запрещенным. В числе зацеперов - обычные дети из обычных семей, многие хорошо учатся, занимаются, но все равно увлекаются этим чрезвычайно опасным видом досуга. Дети очень сильно травмируются и нередко гибнут», - прокомментировала Мишонова.

Она посоветовала родителям обращать пристальное внимание на увлечения ребенка. Если наблюдается склонность к опасным адреналиновым развлечениям или молодой человек посещает сайты зацепинга, здесь важно действовать. Вариант - направить бурную энергию в правильное русло. Например, сыну или дочери можно дать возможность заниматься менее опасными экстремальными видами спорта.

Ранее стало известно о личности зацепера, которого ударило током в Подмосковье.

Мать парня рассказала , что он наблюдался у психиатра и находился в нестабильном состоянии. Раненого поместили в реанимацию.

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Дети Молодежь
14 мая 2024, 15:38
Суперфинал чемпионата по баскетболу среди студентов пройдет в Химках
Ассоциация студенческого баскетбола
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Суперфинал Ассоциации студенческого баскетбола состоится в Химках. Соревнования за кубок Лиги Беглова пройдут с 23 по 25 мая.

Среди мужских сборных сыграют представители МГАФК из Московской области, БГТУ «Военмех» и ГУТиД из Санкт-Петербурга, а также УрФУ из Екатеринбурга. В женских соревнованиях встретятся команды ЧГУ-Атланта из Чебоксар, ГУТиД из Санкт-Петербурга, «Владимирские львицы» из Владимира и УрФУ-Сима-Ленд из Екатеринбурга.

Напомним, Суперфинал АСБ - это крупнейшее событие в мире студенческого баскетбола России. Лига Белова разделена на три турнира - Кубок Регионов, Кубок АСБ и Кубок Лиги Белова, обладатель которого и определится в Химках.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

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Спортсмены Баскетбол Студенты
14 мая 2024, 15:37
Правила велоезды разъяснили в «Мособлпожспасе»
ГКУ МО "Мособлпожспас"
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Сотрудники «Мособлпожспаса» напомнили жителям Подмосковья о важности соблюдения правил дорожного движения при езде на велосипедах. Чтобы прогулка не привела к травмам, необходимо выбирать подходящие дороги для катания.

По словам старшего смены поисково-спасательного поста 254-й пожарно-спасательной части Николая Воронова, лучше всего кататься по велосипедным дорожкам, а при выезде на проезжую часть соблюдать особую осторожность.

«Велосипед - это такое же транспортное средство, как и машина. Чтобы не стать участником дорожно-транспортного происшествия, ехать нужно по краю проезжей части, если же их несколько, то они должны двигаться в колонне по одному. Во время движения нужно постоянно быть внимательными ко всему происходящему вокруг, не слушать музыку в наушниках, не разговаривать по телефону и не забывать, что, пересекая проезжую часть по пешеходному переходу, нужно слезть с велосипеда и перейти его», - рассказал Воронов.

Он добавил, что стоит приобрести средства защиты - шлем, налокотники, наколенники, фонарики для велосипеда и специальную одежду с яркими цветами и светоотражающими полосками.

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Спасатели Правила Дороги
14 мая 2024, 15:31
Центральный парк в Пушкино вошел в топ-5 по посещаемости в Подмосковье на прошлой неделе
Министерство благоустройства Московской области
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Центральный парк в городском округе Пушкино с 6 по 12 мая посетили 52 тысячи человек. С этим результатом он оказался на втором месте по посещаемости в Подмосковье среди других мест культуры и отдыха.

Как рассказали в Министерстве благоустройства Московской области, в парке расположена оборудованная детская игровая площадка и спортивно-оздоровительные комплексы.

Занятие по душе найдет себе каждый посетитель парка, ведь в нем помимо живописных дорожек, уютных скамеек, также установлены шахматные и теннисные столы с амфитеатрами и трибунами.

А для комфорта и безопасности отдыхающих, в парке работает современная система видеонаблюдения.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье появятся новые лесопарки.

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Пушкино Парки
14 мая 2024, 15:11
Жителей Подмосковья пригласили на проект «Город танцует в парках»
Министерство культуры и туризма Московской области
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Второй Московский областной фестиваль современного танца «Город танцует в парках» стартует 18 мая. В этот день выступления пройдут в трех городах, сообщили в Министерстве культуры и туризма Подмосковья.

Первыми артисты выступят в волоколамском парке культуры и отдыха - там смотр начнется в 11:00. В можайском парке «Ривьера» концерт стартует в 15:00, в центральном парке Наро-Фоминска - в 19:00. На следующий день, 19 мая пройдут концерты в сквере имени Зайцева в Коломне (в 11:00), в парке «200 лет Егорьевску» (в 15:00) и в парке культуры и отдыха имени Гагарина в Шатуре (в 19:00).

В этом году фестиваль охватит 30 парков Подмосковья. Свои номера представят танцевальные команды из 55 городских округов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется. Там можно найти весенние ярмарки, экскурсии под открытым небом, фестивали и интерактивные квесты.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Концерты Фестивали Парки

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