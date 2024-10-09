Газовые сети обновили еще в 24 многоквартирных домах в Мытищах

Будущее обновление газовых сетей коснется 34-х домов городского округа Мытищи. Две трети работ уже проведены, по 10 адресам специалисты приступили к замене оборудования.

Модернизация в этом году коснется домов № 19, 25 и 41 корпус 1 на Новомытищинском проспекте и дома № 28 корпус 1 на Олимпийском проспекте. Работы уже ведутся в домах на Сорокинском шоссе и в поселке Туристический Пансионат «Клязьминское водохранилище».

Замена оборудования в многоквартирных домах поможет обезопасить систему газоснабжения, так как новая обладает тройной защитой и высокими стандартами качества. По мнению министра жилищно-коммунального хозяйства Московской области, Антона Велиховского, Подмосковье - один из первых регионов и одновременно лидер по модернизации газового оборудования.

Подробная информация о сроках проведения работ есть на сайте Фонда капитального ремонта Московской области.

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