Газовую котельную построили на смену паровой в Коломне
Новая газовая котельная заработала в селе Нижнее Хорошово в Коломне. Теперь местные жители могут не волноваться о потере тепла.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о модернизации системы ЖКХ в регионе.
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Предыдущий источник тепла и горячей воды находился в километре от жилых домов, а протяженность сетей составляла четыре километра. Пока тепло преодолевало столь долгий путь, теряло драгоценные градусы. Кроме того, котельная была паровая и данная технология устарела.
«Котельная была построена в 1987 году и, соответственно, она уже изношена физически, морально и не соответствует современным требованиям. Плюс большие потери на тепловой сети были при транспортировке от котельной до домов», - рассказал директор МУП «Тепло Коломны» Николай Герлинский.
Новую блочно-модульную котельную построили рядом с многоэтажками. Объект ЖКХ работает в автоматическом режиме. Котельная появилась благодаря инвестиционной программе предприятия «Тепло Коломны».
«На сегодняшний день 1,5 тысячи жителей населенного пункта получают качественное тепло и горячую воду. Также теплоснабжением обеспечены ближайшие школа и детский сад», - сообщил начальник управления ЖКХ администрации городского округа Коломна Артем Дорожкин.
Отметим, что в рамках государственной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности» в Коломне построят еще четыре блочно-модульных газовых котельных. Новые объекты ЖКХ появятся в поселке Сосновый Бор, деревне Губастово и городе Озеры.