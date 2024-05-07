Газовое оборудование проверят в жилых домах Солнечногорска в мае

За отказ в допуске газовщиков для проверки оборудования и уклонение от заключения договора об обслуживании этого оборудования предусмотрены штрафы.

«Особо важно, чтобы в день проведения техобслуживания жители обеспечили доступ специалистов газовой службы в квартиру. В случае, если допуск к газовому оборудованию не предоставляется, „Мособлгаз“ вправе подать жалобу на хозяина в государственную жилищную инспекцию, которая проводит мероприятия по привлечению собственников к административной ответственности», - отметил заместитель главы городского округа Солнечногорск Дмитрий Чистяков.

Осуществляют техобслуживание квалифицированные сотрудники «Мособлгаза» - газовые участковые. Отличить их можно по сезонной спецодежде и удостоверению с QR-кодом. Отсканировав код с личной карточки специалиста, можно увидеть подробную информацию о сотруднике. Данные меры приняты для защиты от мошенников. Работают газовые участковые ежедневно, в том числе в праздничные и выходные дни - с 8:00 до 20:00.

Ознакомиться с графиком проведения технического обслуживания газового оборудования можно на официальном сайте администрации городского округа Солнечногорск по ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о программе модернизации ЖКХ в регионе на ближайшие пять лет.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».