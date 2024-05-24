Газопроводы построят еще в 24 населенных пунктах Подмосковья

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Всего в президентскую программу вошли 3,1 тысячи населенных пунктов. Подать заявку на льготное подключение к газу можно онлайн в личном кабинете клиента «Мособлгаза».

«Программа социальной газификации нашего региона стала самым масштабным проектом по газификации в России. Потенциал догазификации в Московской области оценивается в 152 тысячи домовладений», - отметил вице-губернатор Московской области - министр энергетики Московской области Евгений Хромушин.

В 2024 году в Подмосковье планируют создать техническую возможность для подключения еще 13 тысяч домовладений и выполнить 20 тысяч пусков газа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на развитие и модернизацию системы ЖКХ в регионе выделят серьезные инвестиции.

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