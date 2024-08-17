17 августа 2024, 16:43

Газопровод на 70 домовладений провели на улице Юркино в Дубне

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Газопровод до границ участков провели на старейшей улице Юркино в Дубне. Порядка 70 человек получили возможность подключить голубое топливо, из них 38 уже завершили работы на своей территории и готовы к запуску.

Газ на улице Юркино хотели провести еще 15 лет назад. Это достаточно сложный и дорогостоящий проект, так как трубопровод протянули на 7,5 километра. Все получилось благодаря президентской программе.

Председатель уличного комитета Виктор Храмченков вместе с главой города Максимом Тихомировым и заместителем по жилищно-коммунальному хозяйству Павлом Гришиным торжественно открыли газопровод и сорвали табличку «Юркино - 325 лет, а газа нет». Ее передадут в музей.

«Хочу поблагодарить большую команду „Мособлгаза“. Сегодня мы не просто проложили центральную магистраль, сегодня мы дали пуск в дома. Мы выполнили поручение нашего президента и нашего губернатора Андрея Воробьева », - отметил глава Дубны Максим Тихомиров.

Газ в Дубне уже провели в Ратмино, Александровку, Козлаки и на улицу Вокзальную также в рамках президентской программы.

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Газ Дубна Топливо
17 августа 2024, 16:16
Более 20 тонн ягод собрали на ферме в Серебряных Прудах в этом году
Телеканал «360»
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Сбор голубики начался на ферме в городском округе Серебряные Пруды. Всего собрали и заготовили в хранилище более 20 тонн ягод.

Ягодная ферма появилась в округе семь лет назад. Начинали с плодово-ягодных кустарников, а через три года открыли питомник. Садоводы-любители и плантаторы могут приобрести саженцы смородины, ежевики, ирги, а также декоративные кусты, гортензии, вереск и туи - всего более 20 наименований для сельскохозяйственной деятельности и ландшафтного дизайна.

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Голубику на ферме в Серебряных Прудах собирают вручную. Уже заготовили более трех тонн. Рабочим предстоит обработать 12 гектаров, еще четыре гектара занимает красная смородина. Сельхозпроизводители говорят, что в этом году урожай получился хорошим. Уже поместили в хранилище более 20 тонн ягод.

«Предприятие построило хранилище, аналогов которому нет в Российской Федерации, но мы не стоим на месте, инвестор движется вперед. В этом году высадили два гектара жимолости. Результат получим в 2026 году», - сказал глава городского округа Серебряные Пруды Олег Павлихин.

Серебряные пруды
17 августа 2024, 15:37
Еще 7 незаконных торговых точек снесли в Дмитровском городском округе
Телеканал «360»
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Сотрудники администрации Дмитровского городского округа выехали в Яхрому с проверкой. В результате выявили и ликвидировали семь нестационарных торговых точек, расположенных там незаконно.

На участках государственной неразграниченной собственности в Яхроме на улице Конярова около рынка разместили семь нестационарных торговых объектов. Туда для проверки выехала рабочая группа администрации Дмитровского округа. Владельцы торговых точек не смогли предоставить сотрудникам администрации подтверждающие документы.

Ещё в 2022 году Министерство сельского хозяйства Московской области постановило, что эти точки не соответствуют нормам размещения нестационарных торговых объектов. Комиссия приняла решение ликвидировать их. Предпринимателям предложили демонтировать строения или перенести в другое место самостоятельно. В отведенный для этих работ срок владельцы никаких мер не приняли. Торговые точки снесли принудительно.

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Торговля
17 августа 2024, 14:55
Два студента из Воскресенска купили квартиры по сертификату для детей-сирот
Unsplash
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Два студента дорожно-строительного техникума купили квартиры по жилищному сертификату для детей-сирот. Глава городского округа Алексей Малкин поздравил ребят с новосельем.

Иван Кудинов выбрал квартиру в родном городе - Белоозерском. Он планирует утеплить помещение, отделать стену рейками и поставить панель. Молодой человек занимается футболом. Инфрастура вокруг дома поможет поддерживать физическую форму.

Удобное расположение многоквартирного дома оценил глава городского округа Воскресенск Алексей Малкин. Магазины, аптеки, многофункциональный центр и железнодорожная станция располагаются рядом, а во дворе установлены спортивная площадка и парковка.

Вячеслав Манзуркин также выбрал квартиру в Белоозерском по жилищному сертификату для детей-сирот.

«Нам приятно, что ребята остаются на территории нашего округа, на территории Белоозерского. Город растет и, я думаю, перспектива с такими прекрасными ребятами у Белоозерского - еще лучше», - сказал глава городского округа Алексей Малкин.

Подмосковье - лидер по обеспечению жильем детей-сирот. Еще 10 сертификатов выдали с начала года, а семь человек уже приобрели квартиры. Сумма ежегодно увеличивается, что позволяет приобрести квадратные метры на свой вкус с мебелью, ремонтом в любом городе региона.

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Воскресенск
17 августа 2024, 12:45
Музыканты из Волоколамска выступили для пациентов больницы в Осташеве
Волоколамская ДШИ
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Сотрудники Волоколамской детской школы искусств выступили для пациентов больницы в селе Осташеве. Преподаватель по классу гитары Евгений Сачков и методист школы Марина Сачкова порадовали отделение сестринского ухода.

Супружеская пара прошла по всем палатам. Они играли советские песни, в том числе военных лет. Исполнение музыкантов тронуло пожилых пациентов до глубины души. Некоторые композиции преподаватели спели по заказу пенсионеров.

«У преподавателей сейчас отпуск, но, тем не менее, они по своей инициативе могут выступать там, где их ждут. Именно так и поступили супруги Сачковы. Ветераны искренне благодарили Евгения Сергеевича и Марину Александровну. Говорили, что концерт поддержал их жизненные силы. Встреча закончилась дружеским чаепитием», - сказала директор школы искусств Виолетта Маслова.

Руководство школы в Волоколамске пообещали обсудить идею на педагогическом совете. Возможно, такая практика войдет в обиход, и школа будет чаще выступать для пациентов.

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Школы Больницы Концерты Волоколамск

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