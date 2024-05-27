27 мая 2024, 21:25

Газоны на общественных территориях привели в порядок в Лобне

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Одной из ключевых задач администрации остается поддержание чистоты на территории городского округа Лобня. Ежедневно производится уборка контейнерных площадок в частном секторе, их реконструкция и уборка травы.

Глава Лобни Анна Кротова сообщила, что для покос травы произвели за пределами Центрального парка, на пересечении улиц Некрасова и Промышленная, а также привели в порядок газоны на общественных территориях.

Также, по запросу жителей района Борисова произведено распиливание и вывоз упавшего дерева, что обеспечило безопасность и свободный проход. На улице Чайковского выполнен ремонт резинового покрытия детской игровой площадки, а в микрорайоне Луговая обновлена краска на спортивных элементах детской спортивной школы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на развитие и модернизацию системы ЖКХ в регионе выделят серьезные инвестиции.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Благоустройство Лобня
27 мая 2024, 22:22
Баскетболистки из Мытищ стали серебряными призерами первенства России
Unsplash
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В финале первенства России среди команд девушек до 14 лет мытищинские баскетболистки стали серебряными призерами турнира. Заключительный этап соревнований прошел в Салавате.

Спортсменки являются воспитанницами мытищинской спортивной школы олимпийского резерва по баскетболу. На групповом этапе девочки успешно справились с командами из Оренбурга и Василеостровского района Санкт-Петербурга, но уступили команде спортивной школы Самары.

На протяжении сезона мытищинские баскетболистки победили московскую команду «Глория» и санкт-петербургский «Купчинский Олимп». В финальной игре спортсменки долгое время лидировали, но в концовке уступили самарской команде со счетом 39:42.

Несмотря на второе место своей команды защитника команды Дарью Челак признали обладательницей титула MVP Финального раунда.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об открытии спорткомплекса с ледовой ареной в Волоколамске. Вместить стадион может свыше 230 зрителей.

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Спортсмены Мытищи
27 мая 2024, 22:14
Сотрудники Росгвардии задержали стрелявшего с балкона мужчину в Видном
Пресс-служба ГУ Росгвардии по Московской области
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Сотрудники Росгвардии задержали жителя Видного, который стрелял со своего балкона из охотничьего ружья в воздух. Патруль срочно прибыл на место происшествия, едва получив сообщение от встревоженных горожан о стрельбе.

Правоохранителям удалось оперативно обезвредить дебошира и забрать у него оружие, пострадавших нет. Нарушителя доставили в отдел полиции, по факту произошедшего проводится проверка.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Стрельба Росгвардия Оружие Полиция
27 мая 2024, 22:06
Ограничения на использование воздушного пространства вводили в аэропорту Жуковский
Pxhere
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В аэропорту Жуковский вводили временные ограничения на использование воздушного пространства. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

На фоне уничтожения средствами ПВО малоразмерного воздушного шара аэропорт работал в штатном режиме. Ограничения, которые действовали с 20:50 до 21:22, не повлияли на расписание и режим деятельности воздушной гавани.

Об уничтожении воздушного шара в Подмосковье сообщили в Минобороны России. Губернатор региона Андрей Воробьев рассказал, что в Балашихе сбили беспилотник, обломки которого упали на частный дом. В результате никто не пострадал. Власти помогут с восстановлением объекта, пообещал глава Московской области.

Жуковский ПВО
27 мая 2024, 22:05
Глава Павловского Посада Денис Семенов обозначил планы по развитию округа
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Глава Павлово-Посадского городского округа Денис Семенов провел оперативное совещание. На нем обозначили задачи и планы, которые предстоит выполнить в ближайшее время, а также подвели итоги проделанных работ.

Так, сотрудники филиала ГУП МО «КС МО» завершили гидравлические испытания на всех участках теплосетей и начали подготовку к новому отопительному сезону, включая замену сетей на улице Крупской, ремонт котла № 4 в районе Городок и установку теплообменного оборудования на котельной ЛМЗ.

Глава округа получил много обращений от жителей многоквартирных домов поселка Большие Дворы, деревень Алферово и Ефимово о недостаточном напоре воды. Он поручил ресурсоснабжающей организации разобраться с этой проблемой.

Много вопросов возникло к МБУ «Благоустройство». Денис Семенов поручил настроить работу по сдаче дворов согласно чек-листам, выявить необходимость в ремонте входных групп, цоколей, отмосток, осмотреть весь жилой фонд, составить план по ремонту и распределить сотрудников.

Также, в этом году Мосавтодор планирует создать два круговых перекрестка для предотвращения заторов и аварийности на территории округа.

Главный врач центральной больницы подняла проблему увеличения травм у детей в выходные дни, призывая родителей соблюдать правила профилактики травматизма.

Руководителям служб напомнили о запрете проведения работ вблизи школ во время проведения итоговой аттестации для обеспечения комфортных условий выпускникам при сдаче ОГЭ и ЕГЭ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на развитие и модернизацию системы ЖКХ в регионе выделят серьезные инвестиции.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Благоустройство ЖКХ Павловский посад

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