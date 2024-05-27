Газоны на общественных территориях привели в порядок в Лобне

Глава Лобни Анна Кротова сообщила, что для покос травы произвели за пределами Центрального парка, на пересечении улиц Некрасова и Промышленная, а также привели в порядок газоны на общественных территориях.

Также, по запросу жителей района Борисова произведено распиливание и вывоз упавшего дерева, что обеспечило безопасность и свободный проход. На улице Чайковского выполнен ремонт резинового покрытия детской игровой площадки, а в микрорайоне Луговая обновлена краска на спортивных элементах детской спортивной школы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на развитие и модернизацию системы ЖКХ в регионе выделят серьезные инвестиции.

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