Газификацию 69 домов провели в Истре по президентской программе

Также за это время построили 10 газоотводов к домам. Кроме этого, начали работы в селе Онуфриево на улице Молодежная и в деревне Падиково на улице Полевая. Заявки от жителей по программе «Социальная газификация» продолжают приходить, за середину мая зафиксировано более 58 штук.

Кроме подводки газа к частному дому сотрудники проводят инструктаж о мерах безопасности и напоминают о том, что при проведении земляных работ в непосредственной близости от газопровода или над ним следует быть особенно осторожным. Потому что можно его легко повредить.

С начала года на территории Подмосковья произошло 105 случаев подобных повреждений. Из-за этого прекращалось газоснабжение более чем в двух тысячах частных домов и почти в 1,5 тысячи квартир.

Всего в городском округе Истра общее число домовладений, обеспеченных газом по президентской программе 2746.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на развитие и модернизацию системы ЖКХ в регионе выделят серьезные инвестиции.

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