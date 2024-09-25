Газ провели в дома еще 30 тысяч жителей Подмосковья с начала года

Юбилейным абонентом стала многодетная семья из деревни Авсюнино Орехово-Зуевского округа.

«Этот дом - мое родовое гнездо, здесь жили мои бабушка и дедушка. Всю жизнь мы топили печку дровами. Мне очень нравится печное отопление, а муж всегда очень хотел газифицировать наш дом. Очень хорошо, что появилась такая программа по газификации. Все работы провели быстро, в феврале подали заявку, а сейчас уже с газом. Все сделано по льготе», - рассказала хозяйка дома Анастасия Викулова.

В 2024 году в Подмосковье планируется подключить к газу дома 50 тысяч жителей. Подать заявку можно по ссылке mosoblgaz.ru/connection.

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