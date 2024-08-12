Газ провели в 12 тысяч домов Подмосковья по президентской программе с января

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Юбилейным, 20-тысячным жителем, чей дом подключили к газу по программе, стала Светлана Новикова из села Кривандино городского округа Шатура.

«Программа социальной газификации нашего региона стала самым масштабным проектом по газификации в России. Потенциал догазификации в Московской области оценивается в 152 тысячи домовладений», - отметил вице-губернатор Московской области - министр энергетики Евгений Хромушин.

По его словам, газ подвели к 58 тысячи домам. В 2024 году планируется выполнить еще 20 тысяч пусков топлива. Сейчас строительные работы по подключению к централизованному газоснабжению ведутся в 23 округах.

Напомним, догазификация в рамках программы подразумевает бесплатное подведение трубы газопотребления к границе земельного участка. Чтобы построить газопровод внутри участка и подключить дом к газу, удобнее всего воспользоваться комплексным договором. Чтобы стать участником программы, необходимо оставить заявку на сайте.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на развитие и модернизацию системы ЖКХ в регионе выделят серьезные инвестиции.

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