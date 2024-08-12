12 августа 2024, 17:48

Газ провели в 12 тысяч домов Подмосковья по президентской программе с января

Мособлгаз
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Реализация программы «Социальная газификация» продолжается в Московской области. Так, в ее рамках с начала года топливо подвели к 12 тысячи домам. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства энергетики региона.

Юбилейным, 20-тысячным жителем, чей дом подключили к газу по программе, стала Светлана Новикова из села Кривандино городского округа Шатура.

«Программа социальной газификации нашего региона стала самым масштабным проектом по газификации в России. Потенциал догазификации в Московской области оценивается в 152 тысячи домовладений», - отметил вице-губернатор Московской области - министр энергетики Евгений Хромушин.

По его словам, газ подвели к 58 тысячи домам. В 2024 году планируется выполнить еще 20 тысяч пусков топлива. Сейчас строительные работы по подключению к централизованному газоснабжению ведутся в 23 округах.

Напомним, догазификация в рамках программы подразумевает бесплатное подведение трубы газопотребления к границе земельного участка. Чтобы построить газопровод внутри участка и подключить дом к газу, удобнее всего воспользоваться комплексным договором. Чтобы стать участником программы, необходимо оставить заявку на сайте.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на развитие и модернизацию системы ЖКХ в регионе выделят серьезные инвестиции.

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ЖКХ Газ Социальная газификация
12 августа 2024, 18:36
Подмосковные строители получили награду за восстановление новых территорий
Министерство ЖКХ Московской области
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Коллектив Фонда капитального ремонта Московской области получил награду за вклад в восстановление новых территорий. В преддверии Дня строителя в главном офисе ППК «Единый заказчик в сфере строительства» прошла торжественная церемония, в ходе которой отметили представителей компаний, участвующих в строительстве новых объектов.

Генеральный директор ППК «Единый заказчик» Карен Оганесян вручил почетные грамоты и наградные стелы. Особую признательность выразили коллективу Фонда капитального ремонта Московской области, возглавляемому Валерием Николовым.

Карен Оганесян отметил важность работы всех участников процесса восстановления, поблагодарив их за преданность профессии и колоссальные усилия. Он подчеркнул, что совместная работа над крупными инфраструктурными проектами улучшает качество жизни граждан и вдохновляет на новые достижения.

Министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский добавил, что высокий уровень профессионализма и самоотдачи сотрудников ФКР стал залогом успешной реализации большого количества проектов на новых территориях.

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Награды Строительство
12 августа 2024, 18:27
Газовое оборудование проверят более чем в 200 домах в Коломне в августе
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Специалисты Мособлгаза проведут техослуживание газового оборудования в 216 многоквартирных домах городского округа Коломна в течение августа. Газовики уже побывали в домах на площади Советской, на улицах Шавырина и Черняховского.

Проверку газового оборудования многоквартирных домов проводят работники Мособлгаза. До конца месяца они обслужат более 216 объектов.

«Главная цель данной работы - предупредить возникновение аварийных ситуаций, связанных с использованием газа в быту, в газифицированных многоэтажных домах», - рассказали в филиале «Юго-Восток» Мособлгаза.

Одинокие пенсионеры, неплательщики и жители, которые регулярно не предоставляют доступ в свои квартиры, у газовиков на особом контроле. Специалисты проверяют их раньше остальных. Всего в Коломне насчитывают 1040 таких жителей.

Напомним, акционерное общество «Мособлгаз» проводит в Московской области техобслуживание и ремонт внутридомового и внутриквартирного газового оборудования с 1 января 2024 года.

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Коломна Газ
12 августа 2024, 18:08
Остановки отремонтировали еще на 6 дорогах Подмосковья
Минтранс Подмосковья
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Специалисты Мосавтодора отремонтировали остановочные павильоны еще на шести дорогах в Подмосковье. Об этом сообщили в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

Работы провели в малых населенных пунктах: на Быковском шоссе в Малаховке, на Октябрьской улице в Ильинском, на Носовихинском шоссе в Степанове, на проспекте Испытателей в Красноармейске, на улице Институт в Больших Вяземах, а также на улице 40 лет Октября в Пролетарском.

Напомним, специалисты еженедельно обследуют дорожную сеть. Инспекции включают проверку состояния дорог, тротуаров, остановок, знаков исветофоров. Все работы контролируют с помощью автоматизированной системы (СКПДИ).

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Дороги
12 августа 2024, 18:08
План по замене лифтов выполнили в Солнечногорске
Министерство ЖКХ Московской области
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Ремонт лифтов в жилых домах завершили в Подмосковье. В округе также на 71% выполнили план по ремонту систем газоснабжения и на 50% — ремонт кровель.

Как рассказали в МинЖКХ Подмосковья, замена лифтов на 100% - это большое достижение, которое обеспечит безопасность и комфорт жителей Солнечногорска.

«Мы также активно продолжаем работу по ремонту газовых сетей и кровель, что обеспечит дальнейшее повышение качества жизни в регионе», - отметил глава министерства Антон Велиховский.

По словам главы подмосковного Фонда капитального ремонта Валерия Николова, при выполнении работ стараются не только выполнить план вовремя, но и сделать результаты долговечными и эффективными.

Ремонт в многоквартирных домах продолжат в рамках программы. Узнать, какие дома в нее включены, можно по ссылке.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Солнечногорск Ремонтные работы

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