Гастрономический фестиваль пройдет в Истре с 2 по 4 августа

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что событийный туризм динамично и ярко развивается в регионе.

Афиши расписаны уже до сентября.

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В фестивале примут участие порядка 300 фермеров, которые приедут из более чем 50 регионов России. Кроме того, свои товары представят 20 виноделен и предприятия народных художественных промыслов. Мероприятие также посетят представители Белоруссии, которые продемонстрируют новую линейку гастрономической продукции.

На фестивале традиционно можно будет продегустировать широкий ассортимент сыров и молочной продукции, изготовленных из коровьего, овечьего и козьего молока. Посетители также смогут попробовать мясные и рыбные деликатесы, различные грибы, ягоды, мед, а также продукты пчеловодства. Организаторы подготовили натуральные напитки, хлебобулочные изделия, травяные чаи и многое другое.

Для посетителей также организуют бесплатную парковку и проведут различные мастер-классы, включая роспись глиняных игрушек, создание авторских свечей и другие. Кроме того, в рамках фестиваля 4 августа состоится «Сырный чемпионат России - 2024», а для детей будет работать батутный городок и другие развлечения.