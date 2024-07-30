Гастрономический фестиваль «День варенья» пройдет в Муранове в августе

Как рассказали в Минкультуры Подмосковья, семейный фестиваль пройдет в Муранове в 12-й раз. На нем традиционно будут готовить варенье из ягод и фруктов на открытом воздухе.

Гости смогут посетить кулинарные мастер-классы, а также поучаствовать в голосовании за лучшее сочетание вкусов. Для них проведут концерт и диджей-сеты, также экскурсии, выставки, квест, книжную ярмарку и многое другое.

Узнать подробнее о мероприятии можно по ссылке.

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