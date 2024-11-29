Гастрофестиваль в Клину получил Гран-при на Russian Event Awards

Клинский проект «12 месяцев - 12 фестивалей» высоко оценили в финале престижной международной премии в области событийного туризма Russian Event Awards в Нижнем Новгороде. Программа заняла второе место в номинации «Лучший муниципальный календарь туристических событий».

Суть проекта в том, чтобы каждый месяц проводить в Клину яркие туристические события. Это, например, фестиваль народных промыслов, фестивали «Самоварное настроение» и «Выходи гулять», фестиваль воздухоплавания и другие мероприятия.

«Для формирования туристического потока важна повторяемость и регулярность событий: если фестиваль „Колокольный звон“ проходит в апреле, то он должен стать регулярным именно в этом месяце. Тогда люди смогут уверенно планировать свое посещение Клина именно под это мероприятие», - отметила глава городского округа Клин Алена Сокольская.

У клинской концепции «12 месяцев - 12 фестивалей» есть и креативная, и экономическая сторона. Это помогает округу развиваться и привлекать новых путешественников.

Новый сезон проекта «Зима в Подмосковье» стартует 1 декабря. В этом году более пяти тысяч концертов, ледовых шоу, праздников и новогодних ярмарок войдут в программу мероприятий.