Гармонисты из Павловского Посада стали лауреатами всероссийского конкурса

В конкурсе участвовали более 50 гармонистов со всей страны. Профессиональное жюри оценивало исполнительское мастерство учеников и педагогов, их умение владеть инструментом, а зрители наслаждались выступлениями виртуозов.

На фестивале показали высокие результаты представители музыкальной школы Павловского Посада. Выпускники и ученики учреждения покорили жюри своими номерами, став лауреатами конкурса.

Специальный приз получил дуэт «ГармонЯ», в составе которого выступали Антон Лукьяновский и Степан Печайко. Антон Лукьяновский также стал лауреатом первой степени. Дипломантом второй степени назван Тимофей Шемахин, а первой степени - Евгений Максимов. Звания дипломанта первой степени удостоен также дуэт «Павловопосадские гармонисты».

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».