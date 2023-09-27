Гарантийный фонд Подмосковья выдал свыше 800 поручительств предпринимателям с начала года

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Как рассказала заместитель председателя правительства Подмосковья, глава Мининвеста Екатерина Зиновьева, в этом году фонд заключил 830 договоров поручительства.

«Эта поддержка позволяет МСП привлекать значительные заемные средства для реализации своих проектов, приобретения нового оборудования, расширения производства и решения других задач, стоящих перед бизнесом», - сказала она.

За полгода поручительствами подмосковного гарантийного фонда воспользовались почти 600 предпринимателей. Они смогли привлечь более 13 миллиардов рублей.

Подробнее о работе гарантийного фонда можно узнать по ссылке.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.

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