Гандбольный клуб «Чеховские медведи» вышел в финал Суперлиги

В борьбе за выход в финал команда из Чехова провела два матча против «Зенита» из Санкт-Петербурга. Первая игра на чужом поле завершилась в пользу подмосковной команды, в то время как ответный матч на домашней арене «Медведей» завершился победой соперника.

Тем не менее, после встреч команда из Московской области сумела выйти в финал Суперлиги. Самым результативным игроком в составе «Чеховских медведей» стал Александр Котов, который смог поразить ворота соперника восемь раз.

«В конце играли больше на удержание. Знали, что есть запас, и это с нами сыграло злую шутку. Но главную задачу мы выполнили - вышли в финал», - подчеркнул после матча капитан «медведей» Кирилл Котов.

В финале подмосковная команда сразится за чемпионский титул с московским ЦСКА.

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