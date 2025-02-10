Гандбольная команда из Чехова одержала победу в Бресте

Начало встречи было за гандболистами из Московской области. Открыв счет, они на протяжении десяти минут вели в нем. После чего хозяева площадки сравняли и даже вырвались вперед.

Но взяв контроль над игрой, подопечные Владимира Максимова сначала сравняли счет, а затем и вырвали концовку. Итог встречи - 28:25 в пользу «Чеховских медведей».

Лучшим игроком матча в составе команды гостей стал Евгений Дземин. Самыми результативными подмосковными игроками стали: Александр Ермаков и Евгений Дземин - они забили по шесть голов в ворота соперников.

«Мы выиграли у „Мешков Брест“ у них дома! До этого было много игр, и нам не удавалось их обыграть. И вот она, долгожданная победа! Мы равные команды. Все хотят выиграть, побороться. С такой командой как они, которая любит жесткую игру в защите, только приятно играть», - отметил исход мачта линейный «Чеховских медведей» Виктор Фурцев.