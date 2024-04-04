Гандболисты из Чехова сыграют с ЦСКА на соревнованиях за кубок России
Гандбольный клуб «Чеховские медведи» сыграют со спортсменами ЦСКА в «Финале четырех» на соревнованиях за кубок России. Согласно жеребьевке, во второй полуфинальной встрече сыграют «Пермские медведи» и краснодарский СКИФ. Победителя турнира определят 14 апреля.
«Несмотря на то, что несколько дней назад мы обыграли „столичных армейцев“ после череды неудач, наши подмосковные гандболисты не должны расслабляться, подойти к игре с максимальным настроем и трезвой головой», - прокомментировал генеральный директор гандбольного клуба «Чеховские медведи» Александр Сафонов.
Отмечается, что в рамках жеребьевки генеральный директор Федерации гандбола России Лев Воронин презентовал новый трофей, который с этого года будут вручать победителю турнира.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.
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