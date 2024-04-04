Гандболисты из Чехова сыграют с ЦСКА на соревнованиях за кубок России

​«Несмотря на то, что несколько дней назад мы обыграли „столичных армейцев“ после череды неудач, наши подмосковные гандболисты не должны расслабляться, подойти к игре с максимальным настроем и трезвой головой», - прокомментировал генеральный директор гандбольного клуба «Чеховские медведи» Александр Сафонов.

​Отмечается, что в рамках жеребьевки генеральный директор Федерации гандбола России Лев Воронин презентовал новый трофей, который с этого года будут вручать победителю турнира.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

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