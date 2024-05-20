Гандболисты из Чехова стали серебряными призерами Суперлиги
Подмосковный клуб «Чеховские медведи» занял второе место на чемпионате России по гандболу — Суперлиге. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта региона.
Представители Московской области в финале встретились с московским ЦСКА. «Чеховские медведи» потерпели два поражения подряд, заняв второе место в турнирной таблице.
Финальная игра завершилась со счетом 27:30 в пользу игроков из Москвы.
Напомним, что для «Чеховских медведей» это был 24-й финал Суперлиги. При этом клуб является 21-кратным чемпионом страны.
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