Гандболисты из Чехова стали серебряными призерами Суперлиги

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Представители Московской области в финале встретились с московским ЦСКА. «Чеховские медведи» потерпели два поражения подряд, заняв второе место в турнирной таблице.

Финальная игра завершилась со счетом 27:30 в пользу игроков из Москвы.

Напомним, что для «Чеховских медведей» это был 24-й финал Суперлиги. При этом клуб является 21-кратным чемпионом страны.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона. Среди них катки, оздоровительные центры, манежи, стадионы, бассейны, и не только.

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