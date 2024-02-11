11 февраля 2024, 17:44

«Галоши держим». Жителей Подмосковья предупредили о ледяном дожде и снеге

РИА «Новости»
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Жителей Московской области предупредили о потеплении и осадках. В начале недели в Подмосковье пройдут снег и дожди, а затем ударят морозы. Об этом «360» рассказал синоптик и метеоролог Александр Ильин.

«Сегодня ночью и в начале недели в Подмосковье морозы ослабнут. Наоборот идет теплая волна. На пару дней в регионе температура вырастет, будет стремиться к нулевой отметке», - поделился эксперт.

В первые дни новой недели пройдет мокрый снег, местами снег с дождем. Не исключен и ледяной дождь. Но это продлится буквально несколько дней.

Уже во вторник, 13 февраля, днем температура пойдет на понижение, а в среду достигнет нормальных для февраля значений. В четверг и пятницу морозы снова будут усиливаться: до -11…-16 градусов.

«Зато уже со среды - точно без осадков. В начале недели, как говорится, галоши держим на верхней обувной полке. В конце недели - валенки», - заключил синоптик.

Ранее на Центральный регион обрушился циклон «Ольга». Москву и область завалило снегом, а столбики термометров заметно опустились. Видимость на дорогах упала до 500 метров.

Прогноз погоды Погода
11 февраля 2024, 16:57
Всероссийский XVI турнир по греко-римской борьбе собрал более 200 спортсменов в Климовске
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Торжественное открытие Всероссийского XVI двухдневного турнира по греко-римской борьбе состоялось в подольском Климовске. За призы чемпиона Европы и СССР Владислава Ивлева соревнуются более 200 спортсменов из 25 регионов России, в том числе 87 — из Подмосковья.

Глава городского округа Подольск Григорий Артамонов пожелал участникам турнира красивой, бескомпромиссной борьбы без травм и отметил, что более тысячи детей округа занимаются греко-римской борьбой.

По словам мастера спорта международного класса, тренера высшей категории спортивной школы олимпийского резерва «Космос» Евгения Гребнева, многие спортсмены из Подольска претендуют на выход в финал.

«Ко всем турнирам готовимся очень тщательно, особенно к домашним. Хотя дома и трибуны помогают, поддерживают родители и друзья. Ребятам психологически легче настраиваться на поединки. Главное качество спортсмена - волевой характер, воля к победе. У нас недавно были важные соревнования, отбор на первенство страны. Поэтому ребята на пике формы»,- рассказал Гребнев.

Участникам состязаний пожелали победы олимпийский чемпион по греко-римской борьбе, заслуженный мастер спорта и заслуженный тренер СССР Шамиль Хисамутдинов, начальник отдела греко-римской борьбы Всероссийской федерации спортивной борьбы Николай Проказов и другие известные спортсмены.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

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Спортсмены Подольск
11 февраля 2024, 14:08
Каратисты из Химок заняли семь призовых мест на Кубке Подмосковья
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Воспитанники карате клуба «Чемпион», расположенного в городском округе Химки завоевавали семь медалей на престижном Кубке Московской области. Состязания, собравшие более 400 спортсменов из 22 городов, прошли в спортивном дворце «Триумф».

В числе победителей - Варвара Кочкинова, которая заняла почетное первое место, укрепив свою позицию среди лучших каратистов региона. На втором месте оказались Матвей Григорьев, Игорь Сулима, Елизавета Семенова, Григорий Шамин и Ксения Фазлы. Третье место достойно заняла Алина Лифенко.

Эти достижения открыли химкинским спортсменам двери на летнюю юношескую Спартакиаду и Кубок России по карате. Ребята представят свой город и школу на всероссийском уровне.

«В Химках развитие спорта - одно из приоритетных направлений. Реконструкция существующих учреждений физической культуры и спорта, строительство новых объектов - все это делает спорт доступным. Ребят поздравляю с победой и желаю успехов», - прокомментировал депутат городского округа Химки Глеб Демченко.

Это не первый выдающийся успех химкинских каратистов: ранее они уже завоевали семь медалей на Чемпионате Московской области и Открытом соревновании по киокусинкай, опередив почти 500 конкурентов из двадцати городов России.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, в конце прошлого года Минспорт России назвал Подмосковье первым регионом по развитию спорта.

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Спортсмены Химки
11 февраля 2024, 14:07
Очередной тур открытого чемпионата по «Что? Где? Когда?» прошел в Воскресенске
Unsplash
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Пятый тур открытого чемпионата по спортивной версии известной интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?» состоялся в Воскресенске. Самые эрудированные школьники городского округа встретились в просторном зале дворца культуры «Химик».

Игра собрала школьников в возрасте от 12 до 18 лет. Вопросы касались самых разнообразных областей знаний - от истории и науки до искусства и спорта, вызывая интерес не только у участников, но и у присутствующего старшего поколения.

Сопровождали школьников учителя и родителей. Они также нашли возможность для общения и обмена опытом на мероприятии.

По результатам напряженной борьбы победителями пятого тура стали представители лицея № 23, которые дали верные ответы на 9 из заданных вопросов. Школа № 99 заняла второе место, а гимназия № 1 удостоилась почетного третьего места.

Финал открытого чемпионата по спортивной версии игры «Что? Где? Когда?» запланирован на 29 февраля. Участники уже с нетерпением ждут возможности продемонстрировать свои знания и побороться за звание самой умной команды Воскресенска.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша зимних мероприятий, которые постоянно обновляются.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Школы Учителя Школьники Воскресенск
11 февраля 2024, 12:55
Квиз в честь 225-го юбилея Пушкина провели для волонтеров из Балашихи
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Викторину на знание биографии Александра Пушкина провели для волонтеров из Балашихи. Школьники ответили на множество вопросов в день 225-го юбилея поэта.

По словам специалиста по работе с молодежью Виктории Фирсовой, квиз получился очень интересным, а ребята с легкостью ответили на все вопросы.

«Эти мероприятия важны для нашей современной молодежи, чтобы не забывать культуру России, чтобы развиваться», - рассказала Фирсова.

Напомним, что в 2024 году исполняется 225 лет со дня рождения великого классика русской литературы Александра Пушкина.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о новой школе в Павловской Слободе.

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Школьники Балашиха

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