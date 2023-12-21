21 декабря 2023, 13:26

Галина Полякова из Солнечногорска получила медаль за вклад в укрепление патриотических традиций

Пресс-служба администрации г.о. Солнечногорск
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Заведующая Центральной детской библиотеки имени Бориса Васильева в Солнечногорске Галина Полякова получила дипломом и памятную медаль Татищева. Ее наградили за личный вклад в укрепление воинских, патриотических и духовных традиций. Торжественная церемония прошла в Центре императорского православного палестинского общества в Москве.

В числе награжденных также были участники боевых действий, врачи, священнослужители, добровольцы, лауреаты литературных конкурсов, преподаватели и общественные деятели.

Ранее губернатор Андрей Воробьев присвоил Никите Михалкову звание почетного жителя Подмосковья.

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Участие в награждении приняли руководитель центрального исполкома общероссийской организации «Офицеры России», муниципальный депутат Александр Михайлов, представители ассоциации юристов России, клуба военачальников, совета ветеранов службы внешней разведки России, международного совета российских соотечественников.

«Поздравляю Галину Владимировну Полякову с вручением памятной медали Татищева. Отмечу, что медаль является символом общественного признания профессионального вклада в развитие патриотических и духовных традиций на территории нашего округа», - отметил заместитель главы администрации городского округа Солнечногорск Николай Минаев.

Награды Солнечногорск Патриотизм
21 декабря 2023, 13:19
Министр Аипова рассказала об уборке дворов и улиц Подмосковья в оттепель
ГУСТ
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Оттепель пришла в Подмосковье. Коммунальные службы городских округов продолжают уборку в соответствии с погодными условиями. В Подмосковье очищают пространства от снега, а также обрабатывают дороги противогололедными материалами.

«Еще в пятницу коммунальные предприятия боролись со снегом после циклона „Ваня“, который принес сугробы к понедельнику до 50 сантиметров, а уже в середине недели в регионе наступила оттепель», - заявила руководитель Главного управления содержания территорий в ранге министра Светлана Аипова.

По словам руководителя ГУСТ, при смене погоды корректируются и процессы уборки. Московская область - это крупный регион, и метеоусловия могут значительно отличаться в городских округах.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о масштабах снежной уборки в Подмосковье из-за циклона «Ваня».

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Погода
21 декабря 2023, 13:14
Округа с самой низкой ценой аренды земли назвали в Подмосковье
Медиаархив Подмосковья
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В этом году более 2,9 тысячи земельных участков под строительство частных домов реализовали через земельно-имущественные торги. Комитет по конкурентной политике Московской области назвал шесть городских округов, где средняя цена аренды за одну сотку составила менее 10 тысяч рублей.

Найти участки ЛПХ или ИЖС со стоимость сотки до 10 тысяч в год можно, например, в Серебряных Прудах - средняя цена аренды здесь самая низкая в Подмосковье и составляет 1911 рублей. Почти такая же - 1 932 рубля - цена аренды сотки в Шаховской. В городском округе Лотошино арендовать сотку можно за 4 504 рубля в год, в Шатуре - за 6 946 рублей, в Талдоме - за 7 275 рублей. Закрывает список Волоколамск, где аренда обойдется в 9 673 рубля.

Выбрать участок под строительство дома можно на интерактивной карте Портала ЕАСУЗ.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что вовлечение имущества в оборот - важная задача для экономики.

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Аукционы Недвижимость
21 декабря 2023, 12:48
Фермерская ярмарка пройдет на Центральной площади в Одинцове с 22 по 24 декабря
Пресс-служба Минсельхозпрод МО
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Рождественская выездная ярмарка пройдет на Центральной площади в Одинцове с 22 по 24 декабря. Гости смогут продегустировать фермерскую продукцию, а также приобрести локальные ремесленные товары и сувениры.

«С 1 декабря на территории городских округов Московской области проходят праздничные мероприятия, приуроченные ко встрече одного из самых ожидаемых праздников - Нового года. Традиционно праздники не обходятся без ярких ярмарок и гастрономических площадок, на которых проходит торговля фермерской продукцией», - отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.

На ярмарке представят колбасы, мясные деликатесы, сыры, рыбу и другую свежую продукцию. Также гости смогут попробовать готовые блюда в фудьраках, которые будут работать с 10:00 до 20:00.

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Торговля
21 декабря 2023, 12:09
Лыжная гонка пройдет в Одинцове 31 декабря
пресс-служба администрации Одинцовского городского округа
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Манжосовская лыжная гонка пройдет в Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха имени Героя России Ларисы Лазутиной 31 декабря. Планируется, что участие в соревнованиях примут около 1500 спортсменов в возрасте от двух до 90 лет.

Манжосовская лыжная гонка - одно из старейших соревнований в Подмосковье. Впервые ее провели в 1969 году в канун Нового года.

Также в парке имени Лазутиной вскоре откроется каток с искусственным покрытием.

«Каток откроется 29 декабря. Он предназначен как для любительского катания, так и для хоккейных команд. Площадь льда около 1,5 тысячи квадратных метров. Подробности мероприятия мы сообщим в наших социальных сетях», - рассказала директор Одинцовского парка культуры, спорта и отдыха Мария Макарчук.

Напомним, парк культуры, спорта и отдыха имени Героя России Ларисы Лазутиной - одно из самых популярных мест для туристов со всего Подмосковья. В 2023 году здесь провели 46 областных мероприятий.

Ранее в парках Московской области прошла предновогодняя развлекательная программа «Морозные традиции». Праздник посетили более 25 тысяч детей и взрослых.

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Одинцово Новый год Парки

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