Галерею «Шедевры русской живописи» открыли в школе Лобни

Галерея находится рядом с кабинетом изобразительного искусства. Организаторы позаботились об оформлении пространства: здесь есть аннотация к выставке, хорошее освещение, а рядом с каждой картиной - QR-код с описанием.

Среди экспонатов выставки - работы русских живописцев: «Буря в море» Айвазовского, «Богатыри» и «Иван Царевич на Сером волке» Виктора Васнецова, «Охотники на привале» Василия Перова и другие.

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