12 июля 2024, 16:38

Галерею «Шедевры русской живописи» открыли в школе Лобни

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Директор лобнинской школы № 9 Ирина Кырма вместе с родителями выпускников организовали в школе выставку картин. Посетители увидят репродукции работ русских художников.

Галерея находится рядом с кабинетом изобразительного искусства. Организаторы позаботились об оформлении пространства: здесь есть аннотация к выставке, хорошее освещение, а рядом с каждой картиной - QR-код с описанием.

Среди экспонатов выставки - работы русских живописцев: «Буря в море» Айвазовского, «Богатыри» и «Иван Царевич на Сером волке» Виктора Васнецова, «Охотники на привале» Василия Перова и другие.

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Выставки Школы Лобня
12 июля 2024, 16:27
Подмосковные УК восстановили работу ТВ-антенн в 300 многоквартирных домах
Пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору
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Управляющие компании под руководством инспекторов Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области наладили работу телевизионных антенн в 300 многоквартирных домах с начала года. Жители обращались в Единую диспетчерскую службу с жалобами на плохое изображение.

В ведомстве пояснили, что коллективная телевизионная антенна является частью общедомового имущества, а значит за обслуживание отвечает управляющая организация, которая обязана провести необходимые работы по восстановлению.

Также о помехах можно сообщить в Единую диспетчерскую службу через сайт ЕДС МО.

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Телевидение
12 июля 2024, 16:24
Бадминтонисты из Одинцова победили на летней Спартакиаде учащихся России
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Юные спортсмены из Одинцова успешно выступили на летней Спартакиаде учащихся России. Воспитанники спортивной школы «Одинцово» выиграли золото в бадминтоне.

Руководитель спортивной школы «Одинцово» Владимир Леонтьев рассказал о победах подопечных.

«В женском парном разряде золото завоевали воспитанницы спортшколы „Одинцово“ Арина Вуйтикова и Валерия Исакова. Эта победа стала очередным успехом как для самих юных спортсменок, так и для их тренера - Андрея Ашмарина», - отметил он.

Кроме того, во время всероссийских состязаний учащихся воспитанники спортшколы из Одинцова выступили в качестве судей. Впервые попробовали себя в этой роли Владислав Вуйтиков и Анастасия Котик под руководством тренера Надежды Догониной.

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Одинцово Спортсмены
12 июля 2024, 16:24
Школу в микрорайоне 25А в Мытищах построят к сентябрю
Пресс-служба Минстроя МО
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Школу на 1,1 тысячи мест построят в микрорайоне 25А в Мытищах к сентябрю. Там создадут учебные кабинеты естественно-научного профиля с лабораториями, а также места отдыха и спортзалы с душевыми.

Как рассказали в подмосковном Минстрое, готовность работ уже превысила 90%. На площадке трудятся 150 человек, сейчас они монтируют потолки, коммуникации, укладывают плитку и ведут отделку помещений.

«На прилегающей территории продолжается устройство проездов и тротуаров, детских игровых и спортивных площадок», - добавили в министерстве.

Площадь четырехэтажного здания превысил 20 тысяч квадратных метров. Там обустроят блоки начальной и основной школы на 400 и 700 мест соответственно. В учреждении будут работать учебные классы, места отдыха, лаборатории, мастерские, а также спортивные залы, библиотеку, столовую и другие помещения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил выпускников с началом нового этапа. В этом году 11-е классы окончили 34 тысячи учеников, а девятые - 95 тысяч.

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Школы Мытищи Строительство
12 июля 2024, 16:24
Экскурсии по местам киносъемок организовали в Звенигороде
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Прогулки по местам киносъемок культовых картин провели в Звенигороде. Экскурсовод музея-заповедника Сергей Флегонтов показал, как здесь снимались советские фильмы «Солярис», «Невероятные приключения итальянцев в России», «Бег» и «Карьера Димы Горина» с Владимиром Высоцким.

Жители Звенигорода помнят, как снимались известные киноленты, а некоторые из них даже принимали участие в массовых сценах. Благодаря их рассказам Сергею Флегонтову удалось создать видеосюжет по местам киносъемок, а позже сотрудник музея решил провести необычную киноэкскурсию.

«Интересно, что часто на такие экскурсии приезжают, как киноманы из Москвы, так и профессионалы, которые изучают историю кино», - рассказал Флегонтов.

По его словам, и сейчас несколько раз в год киношники приезжают в Звенигород. Монастыри, соборы, Московская улица, Купчий дворик и гостиница «Татьяна Прованс» часто становятся площадками для съемок.

Подробнее об этой экскурсии Звенигородского музея-заповедника можно узнать по телефону: 8 (915) 393-55-65.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Одинцово Экскурсии Музеи Кино Фильмы

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