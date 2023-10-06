Галерея искусств в Мытищах отпраздновала 20-летие
Мытищинскую галерею искусств открыли по инициативе художников и при поддержке администрации округа в 2003 году. На этой неделе учреждение отпраздновало 20-летие.
Сотрудникам галереи к празднику вручили благодарности Министерства культуры Московской области, администрации и Совета депутатов городского округа Мытищи. Директор учреждения Марина Домникова получила благодарственное письмо губернатора Московской области.
«Здесь проводят выставки, формируют коллекции произведений искусства различных жанров и направлений, а также ищут новые таланты. Самое главное - это место притяжения наших жителей всех возрастов», - отметила глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая.
К юбилею в галерее открылась выставка реалистичной живописи «Блистающий мир» от художников Константина Мирошник и Наталии Кургузовой-Мирошник. Она будет работать до 5 ноября.
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