Галерея имени Горшина в Химках победила в конкурсном отборе национального проекта «Культура-2024»

С помощью разработанного мультимедиагида посетители галереи могут погрузиться в уникальный мир искусства, где более 40 экспозиций оживут перед их глазами. Все, что потребуется от гостей - это смартфон. Скачав необходимую выставку через приложение «Артефакт», посетители смогут навести камеру на интересующий их экспонат. В ответ приложение предоставит подробную информацию о произведении и его создателе, а также выделит ключевые «точки интереса».

«Этот проект - настоящий прорыв для нас. Мы с энтузиазмом ждем его реализации и готовы к предстоящей работе по оцифровке картин и подготовке аннотаций. Это будет сложно, но крайне увлекательно», - поделилась своими ожиданиями директор картинной галереи Марина Самбур.

Эксперты отмечают, что использование цифровых ресурсов способствует продвижению культурных мероприятий и привлечению новой аудитории, в том числе через социальные сети и интернет-платформы. Приложение «Артефакт» уже зарекомендовало себя как надежный инструмент в этом направлении, насчитывая более 200 тысяч пользователей. Оно предлагает пользователям уникальную возможность познакомиться с культурным наследием не только России, но и всего мира, причем абсолютно бесплатно.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша зимних мероприятий, которая пополняется каждый день.

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