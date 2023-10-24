Галерея древностей открылась в историко-краеведческом музее Лыткарина
Новый зал, посвященный древней истории города и его окрестностей, открылся в Лыткаринском музее. Создание экспозиции заняло три года.
Зал включает четыре раздела: геология, зоология, палеонтология и археология. Здесь собрали экспонаты, найденные в ходе раскопок в окрестностях Лыткарина.
Особое внимание в экспозиции уделили ремеслу местных каменотесов, которые добывали и обрабатывали песчаник. Из него выполнены многие архитектурные сооружения Москвы, включая подпорную стену у Покровского собора на Красной площади, цоколь и ступени Большого театра.
«Ученые геологи причисляли лыткаринские каменоломни к одним из лучших. Песчаник также шел на выработку мельничных жерновов. Их отвозили на Нижегородскую ярмарку», - отметила старший научный сотрудник историко-краеведческого музея Наталья Забелло.
Экспозиция нового зала включает также интерактивные элементы, погружающие посетителей в атмосферу прошлого. Например, макет мельницы наглядно демонстрирует принцип ее работы.
Посетить галерею древностей могут все желающие.
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