27 ноября 2023, 12:41

Гала-концерт подмосковного фестиваля «Город танцует в парках» занял 2-е место на международной премии

Министерство культуры и туризма МО
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Гала-концерт фестиваля «Город танцует в парках» в Подмосковье занял второе место на международной премии в области событийного туризма Russian Event Awards. Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Мероприятие оценили в номинации «Лучшее молодежное туристическое событие». Награждение прошло в Нижнем Новгороде В конкурсе участвовали свыше 600 проектов. Из них только 300 прошли в финал.

Фестиваль организовала Московская областная дирекция по развитию парков. Его художественным руководителем стал хореограф Егор Дружинин. «Город танцует в парках» завершился гала-концертом в Пестовском парке в Балашихе. Его посмотрели более 12 тысяч человек.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил, что на выставке-форуме «Россия» представили весь колорит Московской области.

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Фестивали
27 ноября 2023, 13:55
Более 20 коммунальных машин задействовали в уборке снега в Лобне
Пресс-служба администрации городского округа Лобня
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Последствия снегопада устраняют в Лобне. Для расчистки дорог привлекли 23 коммунальные машины, во дворах работают более 270 дворников и спецтехника.

О некачественной уборке снега можно сообщить через Единую дежурно-диспетчерскую службу Лобни по телефону: 8 (495) 577-12-43.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе прошел самый мощный за последние 40 лет снегопад. Он отметил, что в Лобню перебрасываются дополнительные силы для уборки дорог.

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Дорожно-коммунальные службы города переведены в усиленный режим работы.

«С 5 утра улицы и дороги Лобни очищают 23 единицы техники. Для расчистки от снега выведены все сотрудники профильных служб и мобильные бригады», - написал в своем Telegram-канале глава городского округа Лобня Игорь Демешко.

Специалисты расчищают центральные дороги, остановки общественного транспорта и подъезды к социальным объектам: школам, детским садам, больницам и другим.

К уборке придомовых территорий привлекли 278 дворников, а также задействовали 14 роторов, 13 тракторов и пять бобкетов.

Лобня Погода Снегопад
27 ноября 2023, 13:51
Производство систем вентиляции запустят в Балашихе к 2026 году
ООО "Фабрика вентиляции Галвент"
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Фабрика вентиляционного оборудования «ГалВент» получила разрешение на строительство трехэтажного корпуса на Объездном шоссе в Балашихе. Инвестиции в проект составят 1,2 миллиарда рублей.

К 2026 году в трехэтажном корпусе начнут производить системы вентиляции. Предполагается, что на предприятии смогут работать 470 сотрудников.

Центр содействия строительству Подмосковья сопровождал проект от градостроительного плана земельного участка до разрешения на строительство. В Главгосстройнадзор Московской области уже поступило извещение о начале работ. Завершить стройку инвесторы планируют к 2026 году.

Фабрика получила участок земли по региональной программе поддержки импортозамещения «Земля за 1 рубль».

Ранее губернатор Андрей Воробьев перечислил меры поддержки правительства Московской области, направленные на приток инвесторов в регион.

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Инвестиции Строительство Балашиха
27 ноября 2023, 13:47
Качество уборки снега проверили на стадионе «Москвич» в Лобне
Пресс-служба администрации городского округа Лобня
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Уборку снега на стадионе «Москвич» проверили в Лобне. Сейчас там тренируются будущие футболисты. В планах оборудовать поле подогревом.

Проверку провел заместитель главы городского округа Лобня Вадим Лебедев.

«Тренировки здесь проходят круглогодично. Одну из них удалось посетить и сегодня. Ребята занимаются всерьез, несмотря на погоду. Уверен, с таким подходом в скором времени мы услышим о новых звездах футбола из числа лобненской молодежи», - сказал Вадим Александрович.

Он также обсудил с тренерским составом и директором «Лобненской теплосети» Виталием Кривошеевым обустройство подогрева футбольного поля. В ближайшее время специалисты подготовят необходимую документацию для реализации этого проекта.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе прошел самый мощный за последние 40 лет снегопад.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Лобня Погода Снегопад
27 ноября 2023, 13:34
Более 300 сирот в Подмосковье получили жилищные сертификаты с начала года
Министерство социального развития Подмосковья
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Сироты Московской области получили 320 сертификатов на жилье с начала года. В Минсоцразвития региона уточнили, что 95% из них уже реализовали.

«Напомню, что сертификат позволяет оформить квартиру сразу в собственность и ребенок может выбрать жилье в любом городе Подмосковья. Это очень удобно - выбирать квартиру по своим критериям», - сообщила министр социального развития Московской области Людмила Болатаева.

Согласно федеральному закону, со следующего года жилищный сертификат будут предоставлять сиротам старше 23 лет, однако в Подмосковье приняли новый закон, продлевающий срок действия жилищного сертификата с 18 лет.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев пообещал обеспечить жильем 876 сирот до конца года.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Сироты

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