Гала-концерт подмосковного фестиваля «Город танцует в парках» занял 2-е место на международной премии

Мероприятие оценили в номинации «Лучшее молодежное туристическое событие». Награждение прошло в Нижнем Новгороде В конкурсе участвовали свыше 600 проектов. Из них только 300 прошли в финал.

Фестиваль организовала Московская областная дирекция по развитию парков. Его художественным руководителем стал хореограф Егор Дружинин. «Город танцует в парках» завершился гала-концертом в Пестовском парке в Балашихе. Его посмотрели более 12 тысяч человек.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил, что на выставке-форуме «Россия» представили весь колорит Московской области.

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