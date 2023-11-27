Гала-концерт подмосковного фестиваля «Город танцует в парках» занял 2-е место на международной премии
Гала-концерт фестиваля «Город танцует в парках» в Подмосковье занял второе место на международной премии в области событийного туризма Russian Event Awards. Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.
Мероприятие оценили в номинации «Лучшее молодежное туристическое событие». Награждение прошло в Нижнем Новгороде В конкурсе участвовали свыше 600 проектов. Из них только 300 прошли в финал.
Фестиваль организовала Московская областная дирекция по развитию парков. Его художественным руководителем стал хореограф Егор Дружинин. «Город танцует в парках» завершился гала-концертом в Пестовском парке в Балашихе. Его посмотрели более 12 тысяч человек.
Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил, что на выставке-форуме «Россия» представили весь колорит Московской области.
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