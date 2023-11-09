09 ноября 2023, 08:45

Гала-концерт областного конкурса современного творчества прошел в Наро-Фоминске

Телеканал «360»
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Гала-концертом завершили Московский областной конкурс современного творчества «Радуга талантов» в Наро-Фоминске. На участие в нем подали более 200 заявок.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru доступна информация обо всех мероприятиях в регионе.

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Конкурс «Радуга талантов» проходит в Наро-Фоминске ежегодно на протяжении 12 лет. Пять лет назад он получил статус областного смотра талантов. Нынешний конкурс стал самым масштабным: участники из 26-ти округов Подмосковья подали более 200 заявок.

«Главной целью я назову объединение артистов из разных уголков Московской области, которые, собравшись в одном зале, могут не только посмотреть друг на друга, но и поделиться опытом, что-то подсмотреть для себя, для будущих своих постановок. Такая конкуренция является стимулом для всех, чтобы расти выше», - сказал руководитель Московского областного конкурса современного творчества «Радуга талантов» Сергей Семенов.

В состав жюри конкурса вошли педагоги Московского государственного университета культуры, балетмейстеры, специалисты по вокалу и профессиональные артисты.

Гала-концерт конкурса во время своего отпуска посетил заместитель председателя Совета депутатов Наро-Фоминского городского округа, действующий участник специальной военной операции Борис Прохоров.

«На мой взгляд, без культуры самоопределение нации и вообще гражданского общества невозможно. Сегодняшний праздник, невзирая ни на какие проблемы мирового миропорядка и специальную военную операцию, мы должны проводить. Ведь мы всегда помним, что даже на фронте приезжали артисты и выступали, это давало заряд для бойцов на передовой», - сказал Борис Прохоров.

Наро-Фоминск Концерты
09 ноября 2023, 09:36
Новый сезон стартует на телеканале «360». Что ждет зрителей
РИА «Новости»
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Телеканал «360» презентовал новый сезон 2023-2024. В эфире останутся проекты, которые уже давно полюбились зрителям, а также появится новая программа — исторический трэвел «Семь рек». Продолжением телевизионных проектов станут их цифровые версии в digital-форматах в официальных сообществах «360», отметил заместитель генерального директора «Телеканала 360» по внешним связям Алексей Коваль.

«„Телеканал 360“ по-прежнему стабильно входит в топ-10 СМИ по индексу цитируемости (данные „Медиалогии“ за август 2023-го, - прим. ред.), а его сообщества в социальных сетях лидируют по количеству подписчиков и просмотров: в „Дзене“ (по данным JagaJam среди 54 каналов с 1000 подписчиков, - прим. ред.), „Одноклассниках“ и „ВКонтакте“ среди всех региональных телеканалов», - подчеркнул Алексей Коваль.

В утреннем и вечернем прайме можно будет по-прежнему смотреть «Новости» с Екатериной Малашенко. Среди привычных и уже успешных остались потребительская программа «Внимание! Еда!», динамичная «Погода 360» и познавательная «Зима в Подмосковье».

О премьере телесезона Премьерой нового телесезона станет программа «Семь рек». В главной роли - Подмосковье и его удивительная история. А познакомит с ней ведущий журналист и писатель, финалист ТЭФИ-2022 Павел Гнилорыбов.

В новых выпусках программы «Внимание! Еда!» ведущие Александр Молочко и Максим Беспалов продолжат пробовать и тестировать самые разные продукты. После их инспекции все покупки отправят в Роскачество для лабораторных испытаний. В финале каждого выпуска зрителям представят независимый рейтинг высококачественных продуктов от профессиональных экспертов.

Увидеть Московскую область по-новому помогут ведущие проекта «Зима в Подмосковье» - Полина Петухова и Эльдар Рахимов. В каждой серии они открывают новые места для мини-путешествий, в которые легко отправиться на автомобиле. Ведущие выбирают лучшие места для отдыха: от захватывающих спусков на сноуборде до катания в упряжке с хаски. Изучить можно не только всевозможные виды развлечений, а также усадьбы, музеи, храмы и парки региона.

Когда выпуск погоды - настоящее шоу Как при этом всем одеваться по погоде, подскажут ведущие «Погоды 360»: Алина Засобина, Сергей Шубенков, Александр Хохлов и Влад Илич. Шесть раз в день в прямом эфире ведущие рассказывают о погоде в разных городах Подмосковья. Причем это не просто выпуск прогноза погоды, а настоящее шоу с множеством локаций - на глазах у зрителей проходят измерение температуры, атмосферного давления и многое другое.

Презентация нового сезона телеканала «360» состоялась накануне, 8 ноября. Вечер для друзей и партнеров прошел в Театре имени Моссовета. Гости смогли посмотреть закрытый предпремьерный показ «Пиковой дамы» в постановке Игоря Яцко, а также отправились на виртуальную прогулку по знаковым проектам предстоящего сезона.

Телевидение
09 ноября 2023, 09:29
Свыше 150 спортсменов выступили на областном первенстве по армрестлингу в Луховицах
Телеканал «360»
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Юниорское первенство Московской области по армрестлингу прошло в Луховицах. Участие в нем приняли 150 спортсменов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что для жителей Московской области открыли 417 школьных стадионов.

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Исход поединка в армрестлинге зависит от тактики. Одни спортсмены решают вопрос за пять секунд, другие выматывают соперника долгой силовой борьбой. Армрестлинг в Луховицах набирает обороты, хотя и появился здесь только три года назад. Местные спортсмены - члены сборной Московской области, победители и призеры всероссийских соревнований.

«Очень приятно, что наш спорт в городском округе Луховицы развивается и идет правильными шагами. Три года мы держим марку, <…> держим на первенстве 1-е и 2-е места», - сказал основатель школы армреслинга городского округа Луховицы Алексей Ручнов.

Спортсмены из Луховиц в этот раз показали отличный результат. Они стали победителями общекомандного зачета. Серебряные призеры - армрестлеры из Истры, на 3-м месте спортсмены из Протвино.

Сильнейшие войдут в состав сборной Московской области и выступят на первенстве России, которое состоится в Орле в марте 2024 года.

Спортсмены Луховицы
09 ноября 2023, 09:23
Подмосковье выиграло четыре медали на международном турнире по стрельбе из арбалета
Фото: пресс-служба администрации г.о. Солнечногорск
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Подмосковные арбалетчики выиграли четыре медали на международных соревнованиях и Кубке Сенежа. Они получили три серебра и одну бронзу.

Как рассказали в Минспорте Подмосковья, турниры впервые прошли в Солнечногорске. У них участвовали 27 человек из 11 стран мира. Они соревновались в дисциплинах полевого арбалета с дистанции 18 метров 60 и 120 выстрелов. В результате серебро получил Алексей Боденко, а бронзу – Алина Сорокина.

Соревнования прошли с 2 по 7 ноября, их посвятили 85-й годовщине образования Солнечногорска.

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Спортсмены
09 ноября 2023, 09:13
Музей семьи последнего российского императора Николая II открыли в Котельниках
Телеканал «360»
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Музей семьи последнего российского императора Николая II открылся в отреставрированной усадьбе «Белая дача» в городском округе Котельники. Экспонаты для частного музея много лет собирали по всему миру.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru доступна информация обо всех мероприятиях в регионе.

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Усадьба «Белая дача» имеет статус объекта культурного наследия и насчитывает 225 лет. Именно в ней после реставрации разместился музей.

«Все, что нам раньше говорили об этой семье, мягко выражаясь, неправда. Это самый оклеветанный царь за всю мировую историю. И я посчитал своим долгом людям донести эту правду», - сказал председатель набсовета музея памяти семьи императора Николая II Виктор Семенов.

Среди редких экспонатов можно выделить письмо императрицы Марии Федоровны к императору Вильгельму II, полученное им за два дня до объявления Германией войны России.

«Основные экспонаты посвящены семье императора Николая II, внутренней их жизни, взаимоотношениям, семейному быту, устройству семьи, а также отношению к России», - рассказала куратор музея памяти семьи императора Николая II Людмила Гросарчук.

Среди гостей, которые приехали на открытие музея, - члены Совета Федерации, депутаты Государственной думы, священнослужители, известные политики и артисты. Гости осмотрели территорию усадьбы и ознакомились с экспозицией.

«Я нахожусь под впечатлением. Здесь все приведено в порядок», - поделился народный артист России Сергей Мигицко.

Как символ единства российских музеев в подмосковной усадьбе офицеры императорской армии произвели залп из пушки 1905 года, а гости мероприятия высадили в парке дуб из Царского Села.

«Независимо, частный музей или государственный, главное - какой музейный фонд собран и насколько гармонично он будет смотреться. У нас хороший современный парк, развивается городской округ, и, безусловно, это будет один из центров притяжения наших жителей», - отметил депутат Государственной думы Роман Терюшков.

Музеи Котельники

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