Гала-концерт областного конкурса современного творчества прошел в Наро-Фоминске

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru доступна информация обо всех мероприятиях в регионе.

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Конкурс «Радуга талантов» проходит в Наро-Фоминске ежегодно на протяжении 12 лет. Пять лет назад он получил статус областного смотра талантов. Нынешний конкурс стал самым масштабным: участники из 26-ти округов Подмосковья подали более 200 заявок.

«Главной целью я назову объединение артистов из разных уголков Московской области, которые, собравшись в одном зале, могут не только посмотреть друг на друга, но и поделиться опытом, что-то подсмотреть для себя, для будущих своих постановок. Такая конкуренция является стимулом для всех, чтобы расти выше», - сказал руководитель Московского областного конкурса современного творчества «Радуга талантов» Сергей Семенов.

В состав жюри конкурса вошли педагоги Московского государственного университета культуры, балетмейстеры, специалисты по вокалу и профессиональные артисты.

Гала-концерт конкурса во время своего отпуска посетил заместитель председателя Совета депутатов Наро-Фоминского городского округа, действующий участник специальной военной операции Борис Прохоров.

«На мой взгляд, без культуры самоопределение нации и вообще гражданского общества невозможно. Сегодняшний праздник, невзирая ни на какие проблемы мирового миропорядка и специальную военную операцию, мы должны проводить. Ведь мы всегда помним, что даже на фронте приезжали артисты и выступали, это давало заряд для бойцов на передовой», - сказал Борис Прохоров.