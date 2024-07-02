Гала-концерт «Ночь Чайковского» с Юрием Башметом пройдет в Клину 6 июля

Масштабный гала-концерт «Ночь Чайковского», художественным руководителем которого является народный артист СССР Юрий Башмет, пройдет в Клину уже в третий раз.

«С учетом празднования в этом году 225-летия Александра Пушкина, мы решили показать мою авторскую постановку „Евгения Онегина“, которая объединяет в себе музыку Чайковского с текстом поэта. Я очень рад, что каждый год наш концерт в Демьянове не похож на предыдущий», - сказал Башмет.

На сцене также прозвучат фрагменты из поэм Пушкина в исполнении Константина Хабенского и Ольги Литвиновой. Сцены из оперы Чайковского исполнят солисты ведущих театров Москвы и Санкт-Петербурга.

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