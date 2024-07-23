ГАИ в Одинцове проверила водителей на трезвость

Метод «массовой проверки» использовался автоинспекторами для оценки состояния водителей по визуальным признакам и проверки наличия у них признаков опьянения. Стражи порядка напоминали водителям о том, что управлять транспортным средством в состоянии опьянения нельзя, и вручали им буклеты с информацией и рекомендациями по соблюдению правил дорожного движения. Им также передали алкотестеры - приборы, внутри которых размещается датчик. Человек выдыхает воздух, сенсор анализирует его, определяет концентрацию спирта в организме и показывает результат.

Такое мероприятие провели и на парковке торгового центра в Юдино. Там сотрудники объясняли посетителям, как использовать трубку контроля трезвости, которая находится в буклете. Им также рассказали, что перед выездом можно легко проверить себя на наличие алкоголя в крови.

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