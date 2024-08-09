Футбольный турнир за Кубок главы Лобни начнется 17 августа

Всего предусмотрено пять игровых дней.

Каждая команда сыграет один или два матча за день, по два тайма по 20 минут. Соревнования пройдут в формате шесть на шесть игроков.

В турнире примут участие 16 команд. Закрытие мероприятия пройдет 14 сентября.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что стадион «Авангард» в Коломне откроют после ремонта осенью.

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